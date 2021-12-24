Умер актер из "Соломенной шляпки" и "Шерлока Холмса" Владимир Татосов

В Петербурге в возрасте 95 лет скончался народный артист РСФСР Владимир Татосов, один из самых любимых артистов советского кинематографа.

О смерти Владимира Татосова сообщает радиостанция "Говорит Москва" со ссылкой на заместителя председателя комитета Государственной думы по культуре Елену Драпенко. По предварительным данным, артист страдал от онкологического заболевания, также он перенес коронавирус.

В фильмографии актера более ста работ. Его первой ролью стал фотограф в картине "Большая семья", на экраны фильм вышел в 1954 году. В "Соломенной шляпке" он играл Феликса, слугу Фадинара, в "Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона" предстал в образе барона фон Херлига, в "Крахе инженера Гарина" ему досталась роль Станислава Тыклинского.

В девяностые годы Владимир Татосов стал сниматься в сериалах. В частности, у него были роли в отдельных сериях "Бандитского Петербурга", "Улиц разбитых фонарей", "Агенте национальной безопасности".

Ну а петербургскому зрителю Владимир Татосов запомнился по ролям в спектаклях Театра комедии имени Акимова, БДТ, Ленинградском театре имени Ленинского комсомола и "Приюте Комедианта".