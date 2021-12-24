На шахте в Коми приостановили добычу угля из-за скопления метана

В Коми временно приостановлена добыча угля на одном из участков шахты "Комсомольская" АО "Воркутауголь", сообщили в Печорском управлении Ростехнадзора.

Это вызвано тем, что в шахте при ведении горных работ на выемочном участке пласта "Тройной" обнаружены нарушения требований технической документации. Проверка выявила местные и слоевые скопления метана, превышающие максимально допустимую концентрацию.

Кроме того, в "Комсомольской" была допущена эксплуатация горных выработок, которые являются запасными выходами для персонала. Это означает, что в случае аварии шахтеры не смогут безопасно покинуть выработки.

Выявленные нарушения представляют непосредственную угрозу для работников, отметили в ведомстве. В связи с этим оформлен административный протокол по части 1 статьи 9.1 КоАП РФ о временной приостановке горных работ. Материалы дела направлены в Воркутинский городской суд.