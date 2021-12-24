В Новгороде нашли первую в истории зимних раскопок берестяную грамоту

В Великом Новгороде на территории, где будет реконструирован Клуб юных моряков, найдена берестяная грамота. Ей присвоен номер 1144, и это первая грамота, обнаруженная учеными зимой, сообщает Институт археологии РАН, проводивший раскопки.

Вообще-то археологические изыскания проводятся в теплое время года, но в Великом Новгороде вмешательство специалистов потребовалось немедленно. В городе принято решение о реконструкции Клуба юных моряков и по действующему законодательству перед тем, как на площадке начнутся строительные работы, территорию должны осмотреть археологи.

Ученых пригласили в Новгород не зря. На площадке, где пройдут очистные сооружения, на улице Великой, археологи нашли фрагмент усадьбы. Владелец дома был богат, решили ученые, ведь на раскопе были обнаружены украшения, поясные наборы, стрелы, сосуды, поплавки, а также половинку свинцовой княжеской печати XIII века и четыре свинцовые пломбы.

А в культурном слое XII века ученым посчастливилось найти берестяную грамоту. Текст уже расшифрован.

Автор пишет некоему Доброше, интересуется у него, сколько стоит заплатить прислужнику.

Сейчас раскопки ведутся на двух площадках, вторая - на Софийской набережной. Там археологами найдены следы больших складов, ученые полагают, что в средневековье они располагались вдоль реки Великой.