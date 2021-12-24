В Петербурге скончалась актриса и певица Ксения Арсеньева

В Петербурге скончалась актриса и исполнительница романсов Ксения Арсеньева. Информация об этом появилась на странице артистки "ВКонтакте".

Причиной смерти стала тяжелая болезнь, последние три дня женщина провела в реанимации. Прощание пройдет в Спасо-Преображенском соборе 26 декабря.

Арсеньева играла в спектаклях независимых театров "Женщина в пейзаже сцены", "Чудная баба", "Четвертый стул", "Игра в шахматы", "Авиация превращений". Также она являлась солисткой группы "Ксюша Арсеньева и Ко", исполняла романсы 20-30-х годов прошлого века.