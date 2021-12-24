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24.12.2021 15:14
Рубрика: Общество

В Петербурге за сутки выпало более 9 сантиметров снега

Текст: Марина Ледяева

За последние сутки на Северную столицу выпало более 9 сантиметров снега. Об этом сообщает городской комитет по благоустройству.

Фото: Михаил Голенков/РИА Новости
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Минувшей ночью снег с городских магистралей убирали 1139 единиц техники, в том числе более 150 погрузчиков и 200 самосвалов. За сутки было вывезено свыше 30 тысяч кубометров снежных масс, а всего с начала зимы - один миллион 85 тысяч кубометров.

Днем 24 декабря на уборку дорог Петербурга вышли 1096 единиц техники и 1264 работника дорожных предприятий. Парки города расчищают от снега еще 240 машин и 806 сотрудников садово-парковых хозяйств.

Снежная погода в Северной столице сохраняется. Как уверяют в комитете по благоустройству, рабочие регулярно выметают и вывозят снег с проезжей части и тротуаров, убирают образовавшийся лед. Если осадки интенсивные, цикл этих работ многократно повторяется.

По данным РИА Новости, всего с начала этой зимы в Петербурге выпало более 70 сантиметров снега. Жители города регулярно сетуют в социальных сетях на неудовлетворительную уборку улиц и очистку крыш.

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