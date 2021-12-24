В Вологде изъяли контрафактные сигареты и алкоголь на 8,5 млн рублей

Полицейские в Вологде перекрыли канал незаконного сбыта алкоголя и сигарет. В отношении индивидуального предпринимателя возбудили уголовное дело по статье 171 УК РФ "Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт немаркированных товаров и продукции", сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Сотрудники полиции установили, что индивидуальный предприниматель, специализирующийся на торговле овощами и фруктами, арендовал несколько помещений на территории оптовой базы. Здесь он устроил склад нелегально завезенного из Ленинградской области алкоголя и табачных изделий. Торговля шла бодро, несмотря на отсутствие на пачках и бутылках акцизных марок.

В ходе обыска изъяли 27 тысяч пачек сигарет и свыше 26 тысяч бутылок спиртосодержащей жидкости. Стоимость составляет более 8,5 миллиона рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.