Суд отправил под домашний арест гендиректора "Крымгеологии"

Киевский районный суд Симферополя определил меру пресечения генеральному директору ГУП РК "Крымгеология", задержанному сотрудниками УФСБ за серию взяток. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СКР по РК и Севастополю.

Гендиректору ГУП РК "Крымгеология" Николаю Братусину инкриминирован пункт "в" части 5 статьи 290 УК РФ - получение взятки в крупном размере. По версии следствия, подозреваемый запросил денежное вознаграждение у владельца карьера в Белогорском районе как благодарность за заключение договора поставки песчано-гравийной смеси и суглинок. За стабильную отгрузку инертных материалов он ежемесячно получал от предпринимателя деньги. Всего на банковские счета аффилированных лиц и лично Братусина были зачислены 365 тысяч рублей.

Накануне возле офиса "Крымгеологии" на улице Беспалова в Симферополе подозреваемого задержали сотрудники УФСБ. Спецоперация прошла во время передачи очередного транша взятки - 40 тысяч рублей.

Изъятые у коррупционера деньги, были помечены специальным составом, поэтому и на руках задержанного под ультрафиолетовым светом проявились следы люминесцентного порошка.

На работе и дома у директора ГУПа провели обыски: изъяты предметы и документация, представляющие интерес для следствия. С учетом признания обвиняемым своей вины в совершенном преступлении и имеющихся у следствия доказательств суд избрал Братусину меру пресечения в виде домашнего ареста.