В Ялте допустили приостановку автобусного сообщения из-за снегопада

Власти Ялты заявили о возможной приостановке работы общественного транспорта из-за непрекращающегося снегопада в городе.

- Третий день Ялту накрывает снежной пеленой, - написала мэр города Янина Павленко на своей странице в Facebook. - Третий день ведем расчистку. Задействованы все силы и средства, дополнительно привлечены и люди, и техника. Всего на улицах города работают 319 человек - вызвали сотрудников из отпусков, девять единиц техники плюс машины "Крымавтодора". Но вынуждена признать, что справиться одновременно везде и сразу очень непросто. Прошу прощения у жителей тех районов, которые не успеваем оперативно расчистить.

Градоначальница призвала не оставлять машины на узких улицах, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Впрочем, начиная с полудня, столбики термометров здесь поднялись до плюсовой зоны. К вечеру будет уже плюс семь. Но надвигающийся на полуостров атлантический циклон до конца пятницы и ночью в субботу принесет местами очень сильные осадки в виде дождя и мокрого снега - засутки более 20 миллиметров. Поэтому в горадминистрации не исключают временной приостановки работы общественного транспорта.

Тем не менее местные жители в своих комментариях отмечают, что коммунальные службы города оказались не готовы к снежной стихии: дороги в городе не чищены, а антигололедные реагенты, похоже, не были запасены на зиму в достаточном количестве.