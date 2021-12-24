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24.12.2021 13:49
Рубрика: Происшествия

В Ялте допустили приостановку автобусного сообщения из-за снегопада

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

Власти Ялты заявили о возможной приостановке работы общественного транспорта из-за непрекращающегося снегопада в городе.

Фото: Пресс-служба администрации Ялты
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- Третий день Ялту накрывает снежной пеленой, - написала мэр города Янина Павленко на своей странице в Facebook. - Третий день ведем расчистку. Задействованы все силы и средства, дополнительно привлечены и люди, и техника. Всего на улицах города работают 319 человек - вызвали сотрудников из отпусков, девять единиц техники плюс машины "Крымавтодора". Но вынуждена признать, что справиться одновременно везде и сразу очень непросто. Прошу прощения у жителей тех районов, которые не успеваем оперативно расчистить.

Градоначальница призвала не оставлять машины на узких улицах, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Впрочем, начиная с полудня, столбики термометров здесь поднялись до плюсовой зоны. К вечеру будет уже плюс семь. Но надвигающийся на полуостров атлантический циклон до конца пятницы и ночью в субботу принесет местами очень сильные осадки в виде дождя и мокрого снега - засутки более 20 миллиметров. Поэтому в горадминистрации не исключают временной приостановки работы общественного транспорта.

Тем не менее местные жители в своих комментариях отмечают, что коммунальные службы города оказались не готовы к снежной стихии: дороги в городе не чищены, а антигололедные реагенты, похоже, не были запасены на зиму в достаточном количестве.

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