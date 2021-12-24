Котельная "Термакс" в поселке Тазовский нарастила мощность

Еще до наступления первых отрицательных температур в котельную поселка Тазовский были доставлены и введены в эксплуатацию два современных котла российского производства. На сегодняшний день они с отличием проработали в среднем 450 часов каждый, давая тепло жителям мкр. Маргулова, мкр. Солнечный 1-я очередь, улица Подшебякина.

Котельная "Термакс" была введена в эксплуатацию еще в 1996 году, ее мощность до последних обновлений составляла 12,6 МВт. Районный центр Тазовского района высокими темпами растет и развивается, а значит появляются новые потребители, которых необходимо "согреть".

В 2020 году в рамках капитального ремонта котельной АО "Ямалкоммунэнерго" произвёл замену 2-х котлов фирмы ЭНТРОРОС г.Санкт-Петербург. В текущем году было принято решение приобрести и установить еще два таких же котла, тем самым обновив котельную полностью и повысив её мощность до 14 МВт. Отслужившие достойно свой срок старые котлы ушли на заслуженный покой.

Новые котлы позволили реализовать мероприятия по диспетчеризации производственного процесса: новые агрегаты оснащены системой дистанционного контроля, считывания информации и управления котлоагрегатами и котельной в целом. Ко всему прочему, котлы обладают высоким заделом прочности - расчетный срок их службы составляет 25 лет.

Сайт компании www.yamalkomenergo.ru.

Материал предоставлен пресс-службой АО "Ямалкоммунэнерго"