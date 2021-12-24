Росреестр: Когда в Свердловской области появится "умный кадастр"

25 декабря исполняется 13 лет с момента подписания президентского указа о создании Росреестра путем объединения Роснедвижимости, Роскартографии и Росрегистрации. В 1999 году, когда в России только зарождалась современная система оборота недвижимости, оформление объекта в собственность занимало в среднем месяц. Сейчас это можно сделать за один день.

О том, как изменилась служба за последние годы под влиянием цифровых технологий, рассказала заместитель руководителя Управления Росреестра по Свердловской области Ирина Семкина.

Ирина Викторовна, вы в профессии уже 18 лет, то есть были свидетелем и становления, и реформирования практики кадастрового учета и госрегистрации. Что запомнилось особо?

Ирина Семкина: В Свердловской области объединение ведомств фактически продолжалось в течение 2009 года и по май 2010-го. Следующие семь лет служба шла по пути упрощения подачи документов, обмена информацией из Единого государственного реестра прав и сделок с ним (ЕГРП) и Государственного кадастра недвижимости (ГКН), налаживания межведомственного взаимодействия с органами госвласти и местного самоуправления. В 2017-м объединение ГКН и ЕГРП в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) закрепили федеральным законом.

Эти сделало процедуры регистрации и кадастрового учета более быстрыми и комфортными для собственников. В частности, появилась возможность подавать документы по экстерриториальному принципу. Мы оформили таким образом уже более 30 тысяч объектов по заявлениям граждан, проживающих за пределами Свердловской области.

А всего за 13 лет наше управление зарегистрировало свыше 15,2 миллиона прав и ограничений по сделкам с недвижимостью. Выдало около 18,5 миллиона выписок из ЕГРН. В сфере контрольно-надзорной деятельности провело более 350 тысяч проверок, выявило 87 тысяч нарушений земельного законодательства.

Сколько записей по Свердловской области сейчас содержится в ЕГРН?

Ирина Семкина: Актуальные сведения - о более чем 4,7 миллиона объектов.

Когда в Свердловской области появится "Умный кадастр"? Такой пилотный проект в 2021 году реализовывался в Татарстане, Пермском и Краснодарском краях, Иркутской области.

Ирина Семкина: Эксперимент признан успешным, думаем, в следующем году его начнут тиражировать по стране. "Умный кадастр" создан для актуализации данных в ЕГРН и повышения защиты имущественных прав граждан. Он протестирован на основе предобученных нейросетей и алгоритмов пространственного анализа. Сегодня в реестре отсутствуют данные примерно о 10 процентах объектов. Почти 46 миллионов по всей стране не имеют точных сведений о правообладателях. Соответственно, люди, фактически распоряжающиеся недвижимостью, не могут ни продать ее, ни передать по наследству. Бюджеты тоже теряют - налоги.

Пока выявлять незарегистрированное имущество приходится в "ручном режиме". "Умный кадастр" позволяет перейти от трудоемкой ручной корректировки и подворового обхода к исправлению "белых пятен" и ошибок с помощью цифровых технологий. Новый сервис распознает контуры объектов и проверяет, есть ли сведения о них в ЕГРН и Государственном адресном реестре. Потом классифицирует, формирует дата-сеты по категориям: отсутствующие в реестре, пригодные или непригодные для вовлечения в оборот и так далее. По сравнению с традиционными методами получается в 2000 раз быстрее.

В какой-то мере прообразом "Умного кадастра" является публичная кадастровая карта. Она уже позволяет отбирать материал для анализа и реализации проектов в последующем, чем, кстати, активно пользуются органы госвласти и местного самоуправления. Подгружая снимки из космоса, мы видим объекты с незарегистрированными правами собственности, подгружая информацию из кадастра - территориальные зоны, охранные, с особыми условиями использования территории, точные границы населенных пунктов, муниципалитетов, регионов. Все это повышает эффективность управления земельными ресурсами, делает оборот недвижимости более прозрачным и безопасным.

Один из новых электронных ресурсов Росреестра - "Земля для стройки". Насколько он оказался полезен?

Ирина Семкина: Единый информресурс по поиску земельных участков с потенциалом вовлечения в оборот доступен на сайте публичной кадастровой карты. Чтобы ознакомиться с предложениями, надо в строке поиска выбрать "Жилищное строительство", ввести номер региона, двоеточие и звездочку - увидите свободные участки и сведения о них. После этого можно обращаться в уполномоченный орган по распоряжению земельными участками.

В УрФО больше всех предложений разместила на Публичной кадастровой карте именно Свердловская область - 349 участков общей площадью больше 3 тысячи га. Из них две тысячи га - для индивидуального строительства, одна тысяча - под многоквартирные дома. Земли расположены в 9 муниципалитетах, два участка площадью 60 тысяч квадратных метров уже переданы под застройку.

Возможность подавать документы в Росреестр в электронном виде появилась в 2015 году. Насколько она популярна сегодня?

Ирина Семкина: Мы еще пять лет назад определили для себя, что приоритет - электронные услуги, это снижает наши трудозатраты, а потребители гораздо быстрее получают результат. Серьезный рывок произошел в 2020-м, когда Росреестр завершил переход на централизованную систему ФГИС ЕГРН: с мая 2021 года выписки из реестра можно заказывать на портале госуслуг.

Сегодня в Свердловской области 44 процента заявлений о постановке на кадастровый учет и регистрацию прав поступают именно в электронной форме, тогда как в 2020 году было 33 процента, а пять лет назад - всего 7. По договорам "долевки" показатель еще выше: 77 процентов. Вырос в 2021 году и объем ипотечных сделок в электронном виде ("ипотека за один день"). Их доля по итогам 11 месяцев составила 49 процентов.

Прогресс по "цифре" очевиден, в первую очередь, в тех отраслях, где присутствуют профессиональные участники рынка недвижимости: девелоперы, банки. Но и обычные граждане за время пандемии успели оценить преимущества подачи документов в электронном виде и не желают возвращаться к бумаге. Услугу можно получить, не выходя из дома или офиса, в удобное время, отправителя информируют о каждой стадии по e-mail. Но главное - сокращение сроков: сейчас в среднем в электронном виде объект регистрируется за два рабочих дня, по нотариальным заявлениям - за один.