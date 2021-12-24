В Челябинске завершено следствие по делу первого замглавы минстроя

В Челябинске завершено расследование уголовного дела о взятке первому заместителю министра строительства и инфраструктуры региона. Материалы направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

- По данным следствия, обвиняемый в 2020 году - начале 2021-го получил взятку на сумму более одного миллиона рублей за выполнение действий, входящих в его должностные обязанности. Деньги в интересах коммерческой организации ему передал ее представитель, - сообщил представитель Следственного комитета региона Владимир Шишков.

Преступление выявили сотрудники УФСБ области, они же осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.

Экс-чиновнику предъявлено обвинение по статье о взятке в особо крупном размере, предусматривающей наказание на срок от восьми до 15 лет лишения свободы с крупным штрафом и лишением права занимать определенные должности еще до 15 лет.

Кроме того, в ходе следствия вскрылись факты покупки обвиняемым объектов недвижимости и земельных участков на сумму более 8,3 миллиона рублей. Имущество приобреталось для близких родственников. Доходы, на которые совершались сделки, чиновником в декларациях не отражались, о чем следствие также проинформировало прокуратуру, отметили в ведомстве.