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24.12.2021 09:34
Рубрика: Происшествия

В Челябинске завершено следствие по делу первого замглавы минстроя

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В Челябинске завершено расследование уголовного дела о взятке первому заместителю министра строительства и инфраструктуры региона. Материалы направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

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- По данным следствия, обвиняемый в 2020 году - начале 2021-го получил взятку на сумму более одного миллиона рублей за выполнение действий, входящих в его должностные обязанности. Деньги в интересах коммерческой организации ему передал ее представитель, - сообщил представитель Следственного комитета региона Владимир Шишков.

Преступление выявили сотрудники УФСБ области, они же осуществляли оперативное сопровождение уголовного дела.

Экс-чиновнику предъявлено обвинение по статье о взятке в особо крупном размере, предусматривающей наказание на срок от восьми до 15 лет лишения свободы с крупным штрафом и лишением права занимать определенные должности еще до 15 лет.

Кроме того, в ходе следствия вскрылись факты покупки обвиняемым объектов недвижимости и земельных участков на сумму более 8,3 миллиона рублей. Имущество приобреталось для близких родственников. Доходы, на которые совершались сделки, чиновником в декларациях не отражались, о чем следствие также проинформировало прокуратуру, отметили в ведомстве.

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