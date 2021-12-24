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24 декабря 2021 г.

Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 04.08.2021 № П/0337 "Об установлении формы карты-плана территории, формы акта согласования местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ и требований к их подготовке"

Дата подписания 4 августа 2021 г.
Опубликован 24 декабря 2021 г.

Зарегистрирован 23.12.2021 № 66519

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 23.12.2021 г.

Вступает в силу с момента признания утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 21 ноября 2016 г. № 734 "Об установлении формы карты-плана территории и требований к ее подготовке, формы акта согласования местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ и требований к его подготовке" (зарегистрирован Минюстом России 16 декабря 2016 г., регистрационный № 44776) с изменениями, внесенными приказами Минэкономразвития России от 9 августа 2018 г. № 418 (зарегистрирован Минюстом России 8 октября 2018 г., регистрационный № 52351), от 25 августа 2018 г. № 451 (зарегистрирован Минюстом России 20 сентября 2018 г., регистрационный № 52198), от 13 сентября 2019 г. № 571 (зарегистрирован Минюстом России 8 ноября 2019 г., регистрационный № 56458).

Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 04.08.2021 № П/0337
(pdf, PDF, 4.1 Мб)