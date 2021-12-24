Россияне будут обязаны эвакуироваться из зоны ЧС

Совет Федерации на заключительном заседании осенней сессии одобрил поправки в закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", который среди прочего обязывает россиян эвакуироваться из опасных зон.

"Вводится обязанность граждан эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации или из зоны чрезвычайной ситуации при получении информации о проведении эвакуационных мероприятий", - говорится в заключении профильного Комитета по обороне и безопасности.

Как рассказал, представляя документ на заседании палаты, член этого комитета Александр Ярошук, закон также закрепляет за МЧС право на получение на безвозмездной основе информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

"Закон направлен на повышение оперативности оповещения о чрезвычайных ситуациях и сохранения жизни граждан, попавших в зону катастроф", - отметил сенатор.