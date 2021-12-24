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24.12.2021 12:23
Рубрика: Власть

Россияне будут обязаны эвакуироваться из зоны ЧС

Текст: Галина Мисливская
Совет Федерации на заключительном заседании осенней сессии одобрил поправки в закон "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", который среди прочего обязывает россиян эвакуироваться из опасных зон.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

"Вводится обязанность граждан эвакуироваться с территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации или из зоны чрезвычайной ситуации при получении информации о проведении эвакуационных мероприятий", - говорится в заключении профильного Комитета по обороне и безопасности.

Фото: Photoxpress
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Как рассказал, представляя документ на заседании палаты, член этого комитета Александр Ярошук, закон также закрепляет за МЧС право на получение на безвозмездной основе информации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

"Закон направлен на повышение оперативности оповещения о чрезвычайных ситуациях и сохранения жизни граждан, попавших в зону катастроф", - отметил сенатор.

Власть Работа власти Внутренняя политика Происшествия ЧП Законодательная власть Совет Федерации

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