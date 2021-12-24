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24 декабря 2021 г.

Закон города Севастополя от 23 декабря 2021 года № 682-ЗС "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования города Севастополя на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Дата подписания 23 декабря 2021 г.
Опубликован 24 декабря 2021 г.
Вступает в силу 1 января 2022 г.

Принят Законодательным Собранием города Севастополя 22 декабря 2021 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования города Севастополя на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования города Севастополя (далее - Фонд) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 6 638 415,5 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 6 374 626,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 6 638 415,5 тыс. рублей;

3) дефицит (профицит) бюджета Фонда на 2022 год отсутствует.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2023 и 2024 годов в следующих размерах:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 7 001 924,8 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 6 723 627,8 тыс. рублей;

2) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2024 год в сумме 7 416 278,7 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 7 121561,3 тыс. рублей;

3) общий объем расходов бюджета Фонда на 2023 год в сумме 7 001 924,8 тыс. рублей;

4) общий объем расходов бюджета Фонда на 2024 год в сумме 7 416 278,7 тыс. рублей;

5) дефицит (профицит) бюджета Фонда на 2023 год отсутствует;

6) дефицит (профицит) бюджета Фонда на 2024 год отсутствует.

Статья 2. Доходы бюджета Фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Утвердить доходы бюджета Фонда по кодам бюджетной классификации Российской Федерации на 2022 год согласно приложению 1 к настоящему Закону и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Закона, распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год согласно приложению 3 к настоящему Закону и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

2. Установить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2022 год согласно приложению 5 к настоящему Закону и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

Статья 4. Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования и бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации, на 2022 год согласно приложению 7 к настоящему Закону и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

2. Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования субъектов Российской Федерации на 2022 год согласно приложению 9 к настоящему Закону и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.

Статья 5. Нормированный страховой запас Фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить общий размер средств нормированного страхового запаса Фонда:

1) на 2022 год в сумме 1 327 066,8 тыс. рублей;

2) на 2023 год в сумме 1 400 007,6 тыс. рублей;

3) на 2024 год в сумме 1 438 018,4 тыс. рублей.

2. Установить следующие цели использования нормированного страхового запаса Фонда:

1) для дополнительного финансового обеспечения реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования;

2) для расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

3) для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала;

5) для финансового обеспечения мер по компенсации медицинским организациям недополученных доходов в связи с сокращением объемов медицинской помощи, установленных территориальной программой обязательного медицинского страхования, в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих.

3. Средства нормированного страхового запаса резервируются в составе утвержденных бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования.

Статья 6. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию

Установить страховым медицинским организациям, участвующим в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в городе Севастополе, норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в размере 0,8 процента от суммы средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 7. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов

В ходе исполнения бюджета Фонда показатели сводной бюджетной росписи могут быть изменены в соответствии с решениями руководителя органа управления Фонда без внесения изменений в настоящий Закон по следующим дополнительным основаниям:

1) в случае перераспределения бюджетных ассигнований по одной целевой статье расходов между видами (группами, подгруппами) расходов классификации расходов бюджета - в пределах, не превышающих 20 процентов объемов бюджетных ассигнований по соответствующей целевой статье расходов;

2) в случае перераспределения бюджетных ассигнований между отдельными разделами, подразделами, целевыми статьями и видами (группами, подгруппами) расходов классификации расходов бюджетов в связи с уточнением кодов бюджетной классификации расходов в рамках требований казначейского исполнения бюджета, а также в случае изменения Министерством финансов Российской Федерации и Департаментом финансов города Севастополя порядка применения бюджетной классификации;

3) в случае поступления сверх объемов, утвержденных настоящим Законом, в доход Фонда субвенций, межбюджетных трансфертов из Федерального фонда обязательного медицинского страхования, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение. В данном случае указанные в настоящем пункте поступления направляются на увеличение расходов бюджета Фонда соответственно целям предоставления субвенций, межбюджетных трансфертов, указанным в пункте 4 части 2 статьи 5 настоящего Закона, иных межбюджетных трансфертов с превышением общего объема расходов, утвержденных настоящим Законом;

4) в случае наличия остатков средств бюджета Фонда на 1 января 2022 года (за исключением неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных в 2021 году в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение). В данном случае указанные средства направляются на финансовое обеспечение расходных обязательств в части выполнения территориальных программ обязательного медицинского страхования и на цели использования нормированного страхового запаса Фонда, указанные в пункте 3 части 2 статьи 5 настоящего Закона.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Губернатор города Севастополя М.В.Развожаев



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Приложения к закону
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