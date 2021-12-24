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24 декабря 2021 г.

Постановление губернатора Ставропольского края от 23 декабря 2021 года № 572 "О внесении изменения в пункт 5 постановления Губернатора Ставропольского края от 07 декабря 2021 г. № 535 "О внесении изменений в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края"

Постановляю:

1. Внести изменение в абзац второй пункта 5 постановления Губернатора Ставропольского края от 07 декабря 2021 г. № 535 "О внесении изменений в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края", изложив его в следующей редакции:

"Пункты 6 и 8, подпункт 9.2 и пункт 10 Изменений вступают в силу с 20 января 2022 года.".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности председателя Правительства Ставропольского края Давыдова Д.А, и заместителя председателя Правительства Ставропольского края Коваленко Ю.М.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 22 декабря 2021 года.

Губернатор Ставропольского края В.В.Владимиров



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