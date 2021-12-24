Суд оштрафовал Google на 7,2 миллиарда рублей за повторное неудаление информации

422-й мировой суд Таганского района Москвы взыскал с Google 7,2 миллиарда рублей за повторное неудаление запрещенной информации.

"Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района города Москвы по делу об административном правонарушении, предусмотренном частью 5 статьи 13​​​.41 КоАП РФ, Google LLC признан виновным... Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 7 221 916 235 рублей", - сообщили в суде.

Оборотный штраф - самое строгое наказание по статье КоАП "Нарушение порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой подлежит ограничению". До этого этой и другим соцсетям назначались единичные штрафы, не привязанные к их финансовым показателям.

Оборотные штрафы назначаются за повторное нарушение порядка ограничения доступа к запрещенной информации.

Сегодня также ожидается вынесение оборотного штрафа в адрес компании Meta (соцсеть Facebook).

В российском представительстве Google отказались от комментариев.