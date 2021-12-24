Умер один из создателей "Евлампии Романовой" Владислав Зимницкий

23 декабря скончался кинооператор Владислав Зимницкий, один из создателей, в том числе, сериала про Евлампию Романову, "Обручального кольца" и "Принцессы цирка".

Об уходе кинематографиста сообщил портал Кино-Театр.ру.

Владислав Владимирович Зимницкий родился 10 июня 1971 года. Окончил ВГИК. Снимать начал в 90-е. В числе работ - "Дон Кихот и Дон Жуан", "Параллельно любви", "Девочка с севера", "Убить Бэллу" с Башировым и Аленой Апиной, "Трое сверху", "Ботаны", "Масквичи".