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Умер один из создателей "Евлампии Романовой" Владислав Зимницкий

Новости
    24.12.2021, 13:21
Текст:   Олег Усков
Фото: facebook.com/ владислав зимницкий Фото: facebook.com/ владислав зимницкий
Фото: facebook.com/ владислав зимницкий

23 декабря скончался кинооператор Владислав Зимницкий, один из создателей, в том числе, сериала про Евлампию Романову, "Обручального кольца" и "Принцессы цирка".

Об уходе кинематографиста сообщил портал Кино-Театр.ру.

Владислав Владимирович Зимницкий родился 10 июня 1971 года. Окончил ВГИК. Снимать начал в 90-е. В числе работ - "Дон Кихот и Дон Жуан", "Параллельно любви", "Девочка с севера", "Убить Бэллу" с Башировым и Аленой Апиной, "Трое сверху", "Ботаны", "Масквичи".

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