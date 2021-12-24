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24.12.2021,  
05:49
Текст:  Николай Грищенко

В Беларуси для спецназа создали новый автомат и снайперскую винтовку

Фото: Госкомвоенпром РБ Фото: Госкомвоенпром РБ
Фото: Госкомвоенпром РБ

В Беларуси создали новый автомат SMAR-100BPM и снайперскую винтовку SCR-1200М. Испытания разработанных образцов оружия прошли на полигоне 5-й отдельной бригады специального назначения.

Фото: Пресс-служба ЮВО
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Автомат SMAR-100BPM, является модернизированным вариантом автомата серии VSK-100 с патроном 7,62-мм, уже принятого на вооружение белорусской армии. Прицельная дальность SMAR-100BPM составляет 500 метров, эффективная дальность - до 400 метров.

Автомат оснащен прибором беспламенной и малошумной стрельбы нового типа, у оружия улучшена кучность и точность боя. Вес SMAR-100BPM составляет 4,3 килограмма.

"Особое внимание на проводимых по специальной методике испытаниях уделялось точности и кучности стрельбы нарезного оружия", - говорится в сообщении Госкомвоенпрома РБ.

Результаты испытаний оценивала комиссия военного ведомства, созданная по приказу заместителя Министра обороны по вооружению - начальника вооружения ВС Республики Беларусь генерал-майора Сергея Симоненко.

Фото: Госкомвоенпром РБ

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