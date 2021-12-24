Мы сидим в уютном зале и смотрим фильм "В винном отражении" - картину режиссера Виталия Музыченко, состоящую из четырех новелл. Она о том, как вино может повлиять на жизнь отдельного человека, будь то французский полицейский, грузинский винодел, пара молодых актеров из Лондона или итальянский священник. Сюжеты, основанные на смешных и печальных ситуациях, становятся еще более живыми, когда к каждой из новелл нам предлагают продегустировать соответствующее ей вино. Все это происходит в центре винного туризма Winepark на территории крымского курорта Mriya Resort & Spa.

Многофункциональное пространство Winepark, в котором есть, кажется, все - от виноградника с винодельней до сыроварни и даже арт-площадки - официально открылось в 2021 году и уже в октябре на европейском этапе международной премии World Travel Awards получило звание "Лучшей новой туристической достопримечательности" и "Лучшей достопримечательности в сфере винного туризма".

К тому есть все основания. Увидеть здесь то, что увидели мы, кажется невероятным для Крыма. Но обо всем по порядку.

Башня

Башня-улей. Фото: пресс-служба

Первое, что видит каждый подъезжающий к этому месту - квадратная башня высотой 54,5 метра, прозванная местными жителями "ульем". Она гордо возвышается над всей территорией удивительным арт-объектом. На уровне 45 метров находится смотровая площадка, откуда открывается впечатляющая панорама с геометрией виноградников, морских просторов и нависающих гор.

Смотровая площадка, она же дегустационный зал со столами в форме виноградных гребней. Фото: пресс-служба

Все видимое пространство Winepark (а это 30 га) включает собственно парк, который проектировал японский ландшафтный дизайнер Широ Накане, и виноградник площадью 7,75 га. Под башней находятся гравитационная винодельня, ресторан, винотека, сыроварня, рукотворное озеро и арт-площадка в виде зеркального куба, верхней гранью которого стало небо.

Виноградник

Фото: пресс-служба

Здесь высажены два сорта винограда - каберне совиньон и мурведра. На небольшой территории - 5 типов почв и 9 микротерруаров (это участки с особыми природно-климатическими особенностями, которые формируют ожидания виноделов и характер вина). Виноделы заботятся о естественной экосистеме и отсутствии химикатов, будучи очень внимательными к потребностям лозы.

Гравитационная винодельня

Принцип гравитационного виноделия исключает применение насосов для перекачки виноградного сусла и вина: все перемещения виноматериалов происходят свободным перетоком под действием силы тяжести. Такой бережный и экологичный подход позволяет сделать вино более репрезентативным, максимально сохраняющим во вкусе аутентичность терруара. Именно поэтому винодельня расположена на четырех подземных уровнях, один под другим - то есть основная часть здания находится под землей. Такая архитектурная концепция была разработана итальянским архитектором Марко Казамонти на основе его же проекта винодельни Villa Antinori, реализованного в Тоскане в 2011 году.

Производство, когда оно выйдет на полную мощность, рассчитано на 150 тысяч бутылок в год, первая партия ожидается в 2023 году. Винодельня производит огромное впечатление сочетанием современной архитектуры, самого инновационного оборудования и органического подхода к выращиванию винограда.

Наша винодельня - не только ультрасовременное здание с высокотехнологичным оборудованием, это ещё и пространство, которое мы наделили душой

Винотека

В винотеке более 36000 образцов вина со всего мира. Фото: пресс-служба

Пока собственное вино Winepark вызревает, винотека работает вовсю, представляя самые яркие и интересных наименования вин России и Крыма - но не только их. Кроме того, здесь продают сыры из собственной сыроварни.

Храм вина

Коллекция лучших вин хранится под сводами из мерцающего камня. Фото: пресс-служба

С 2020 года начался сбор коллекции лучших вин, которая отправит гостей Винного парка в путешествие по различным винодельческим регионам. Бутылки окружены артефактами разных стран и эпох, так что каждая рассказывает свою историю. Любой понравившийся экземпляр можно будет взять с собой на 12-й уровень башни для идеальной дегустации.

Одна из дегустационных комнат в башне с видом на море. Фото: пресс-служба

Кстати, в Winepark открыт "банк вина", гарантирующий клиентам наилучшие условия для хранения их "вкладов". На западе такая практика достаточно распространена, а в России такой винный банк - первый.

Робот-сомелье

Щедрая механическая рука робота-сомелье. Фото: пресс-служба

Это не просто робот, а уникальный роботизированный комплекс по подбору вина по предпочтениям гостей. Он выбирает и наливает вино в бокал без участия живого сомелье. Робот, представляющий собой весьма подвижную механическую руку, проводит персональные дегустации и винные викторины, обслуживая одновременно до 10 гостей. Впрочем, традиционные дегустации проводят и сомелье - будучи профессионалами высокого класса, они делают это весьма увлекательно.

Дегустационные комнаты оформлены по-разному. В этой углубления в стенах в форме виноградных гребней служат для краткосрочного хранения бутылок. Фото: пресс-служба

Ресторан

Все блюда в ресторане Winekitchen приготовлены из локальных продуктов, выращенных и произведенных в радиусе 160 км фермерскими хозяйствами. Здесь создается новый язык крымской кухни - терруарная кухня Крыма. Еда и вино в Winekitchen "работают в паре": подчеркивают и дополняют друг друга.

Ресторан Winekitchen. Фото: пресс-служба

Одним из хитов ресторана можно назвать тартар из горбыля - местной рыбы с плотной и сладковатой мякотью, которая в этом блюде дополнена оттенками копчёного масла, тобаско и мелкими хрустящими икринками щуки.

Архитектура

Здание башни с подземной винодельней и рукотворным озером, посреди которого и ниже уровня воды находится "зеркальный куб" (потенциальная арт-площадка). Фото: пресс-служба

Здание башни с винодельней отлично вписано в пейзаж. Основные материалы, использованные при строительстве - бетон, кортен, латунь и стекло. Они выбраны не случайно: каждый символизирует часть окружающего ландшафта. Бетон олицетворяет горы, которые окружают винодельню с севера, и его пигмент подобран так, чтобы он максимально совпадал с горами по цвету. Кортен (легированная сталь, устойчивая к атмосферной коррозии) символизирует землю. Латунь цветом и блеском напоминает солнце. Стёкла наполняют пространство воздухом, а зеркальные шары, из которых составлены некоторые арт-объекты парка, символизируют капли воды.

Латунь и бетон в одном из переходов винодельни. На бетонных стенах - названия мировых вин. Фото: пресс-служба

Здание винодельни полностью симметрично, весь проект зеркален относительно главной оси, которую можно провести от центрального входа через виноградник до моста, нависающего над морем - это вторая эффектная смотровая площадка Winepark.

"Парящий" мост. Фото: пресс-служба

Территория парка

Здесь есть фруктовый сад, искусственный водопад, оливковая аллея, уже упоминавшийся выше "парящий" мост, грот, кактусовые плантации и розовые сады, а также концептуальные скульптуры.

Фото: пресс-служба

Кроме экскурсий по парку и винодельне, предлагаются иммерсивные программы - акустические и кинематографические дегустации. На февраль 2022 года запланирована премьера театрализованного променада-дегустации "Отражения". Все это погружает гостей в особую атмосферу, способствующую более проникновенному посвящению в тайны создания вина.

Winepark ставит перед собой очень амбициозную задачу: возрождение России и Крыма как уникального винодельческого региона мира. Его специалисты намерены стать проводниками к новым ощущениям и знаниям, показать иной взгляд на привычные вещи. И, надо сказать, у них это получается.