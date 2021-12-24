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Заразившуюся COVID-19 Светлану Крючкову частично парализовало

Новости
    24.12.2021, 15:25
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

На 71-летнюю народную артистку РФ Светлану Николаевну Крючкову, уже несколько лет сражающуюся с онкологическим заболеванием, обрушилась новая беда. Любимая актриса заразилась коронавирусом, болезнь протекала тяжело и сопровождалась осложнения - в какой-то момент у звезды "Большой перемены" и "Родни" парализовало половину лица.

Об этом сама Светлана Николаевна рассказала KP.RU, философски отметив: "Сегодня мне хорошо, а завтра - нет. Но времена не выбирают, в них живут и умирают".

По словам Крючковой, у нее было "очень много осложнений, одно за другим". Но Бог дал актрисе силы все это превозмочь. Несмотря на то, что на три месяца у нее парализовало одну сторону лица, и Крючкова не могла говорить букву "п".

При этом Светлана Николаевна заверяет, что спасли ее в этой неприятной ситуации чувство юмора, близкие "и, конечно, врачи из военно-медицинской академии". "Наши неврологи меня вытащили", - подытожила Крючкова, уточняя, что после COVID долго восстанавливалась, превозмогая депрессию и бессонницу.

"Лежала лицом к стенке и ничего не хотела, даже кушать. Довольно долго слабость была", - вспоминает артистка.

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