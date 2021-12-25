Закон Челябинской области от 23 декабря 2021 года № 493-ЗО "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 219 363 803,9 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 40 844 465,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 256 638 450,8 тыс. рублей;

3) объем дефицита областного бюджета в сумме 37 274 646,9 тыс. рублей (источники финансирования дефицита областного бюджета: изменение остатков средств областного бюджета, разница между привлеченными и погашенными бюджетными кредитами, предоставленными из федерального бюджета; рыночные заимствования не привлекаются).

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на плановый период 2023 и 2024 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2023 год в сумме 225 735 216,6 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 38 949 706,8 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 240 224 356,3 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в сумме 40 273 181,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета на 2023 год в сумме 249 327 132,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 5 346 205,0 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 253 365 656,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 10 741 393,0 тыс. рублей;

3) объем дефицита областного бюджета на 2023 год в сумме 23 591 915,8 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 13 141 300,6 тыс. рублей.

Статья 2. Нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетом территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области и местными бюджетами на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетом территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области и местными бюджетами на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 1.

2. Установить, что в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов:

1) доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах городских округов, городских округов с внутригородским делением, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также доходы от передачи в аренду таких земельных участков, продажи прав на заключение договоров аренды таких земельных участков в размере 50 процентов подлежат зачислению в областной бюджет, в размере 50 процентов - в бюджеты городских округов, городских округов с внутригородским делением;

2) доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными участками, которые расположены в границах городских округов, городских округов с внутригородским делением, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, в размере 50 процентов подлежат зачислению в областной бюджет, в размере 50 процентов - в бюджеты городских округов, городских округов с внутригородским делением;

3) доходы от продажи земельных участков, которые расположены в границах городских и сельских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, а также доходы от передачи в аренду таких земельных участков, продажи прав на заключение договоров аренды таких земельных участков в размере 50 процентов подлежат зачислению в областной бюджет, в размере 50 процентов - в бюджеты городских и сельских поселений;

4) доходы от продажи объектов недвижимого имущества одновременно с занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными участками, которые расположены в границах городских и сельских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, в размере 50 процентов подлежат зачислению в областной бюджет, в размере 50 процентов - в бюджеты городских и сельских поселений;

5) плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, которые расположены в границах городских округов, городских округов с внутригородским делением, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, в размере 50 процентов подлежит зачислению в областной бюджет, в размере 50 процентов - в бюджеты городских округов, городских округов с внутригородским делением;

6) плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земельных участков, которые расположены в границах городских и сельских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, в размере 50 процентов подлежит зачислению в областной бюджет, в размере 50 процентов - в бюджеты городских и сельских поселений;

7) плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах городских округов, городских округов с внутригородским делением, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, в размере 50 процентов подлежит зачислению в областной бюджет, в размере 50 процентов - в бюджеты городских округов, городских округов с внутригородским делением;

8) плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, которые расположены в границах городских и сельских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации, в размере 50 процентов подлежит зачислению в областной бюджет, в размере 50 процентов - в бюджеты городских и сельских поселений;

9) плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, которые расположены в границах городских округов, городских округов с внутригородским делением, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации и не предоставлены гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений), в размере 50 процентов подлежит зачислению в областной бюджет, в размере 50 процентов - в бюджеты городских округов, городских округов с внутригородским делением;

10) плата за публичный сервитут, предусмотренная решением уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков, которые расположены в границах городских и сельских поселений, находятся в федеральной собственности и осуществление полномочий Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации и не предоставлены гражданам или юридическим лицам (за исключением органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления (муниципальных органов), органов управления государственными внебюджетными фондами и казенных учреждений), в размере 50 процентов подлежит зачислению в областной бюджет, в размере 50 процентов - в бюджеты городских и сельских поселений.

3. Установить, что доходы от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в размере 90 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета Челябинской области по данному налогу подлежат зачислению в областной бюджет.

Утвердить дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов (в процентах от налоговых доходов консолидированного бюджета Челябинской области по данному налогу) согласно приложению 2.

Статья 3. Доходы областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Учесть в областном бюджете на 2022 год доходы областного бюджета согласно приложению 3.

2. Учесть в областном бюджете на плановый период 2023 и 2024 годов доходы областного бюджета согласно приложению 4.

Статья 4. Условия реструктуризации и списания задолженности по обязательствам перед областным бюджетом в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов

1. Реструктуризация кредиторской задолженности юридических лиц перед областным бюджетом по налогам и сборам, пеням и штрафам, а также списание пеней и штрафов в случае досрочного погашения реструктурированной задолженности по налогам и сборам проводятся в порядке, установленном Правительством Челябинской области (далее - Правительство области), только при условии принятия решения о реструктуризации кредиторской задолженности соответствующих юридических лиц по налогам и сборам, а также задолженности по начисленным пеням и штрафам перед федеральным бюджетом.

2. Правительство области в устанавливаемом им порядке принимает решение о списании задолженности перед областным бюджетом сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм собственности и других организаций агропромышленного комплекса, организаций потребительской кооперации Челябинской области по централизованным кредитам, выданным в 1992-1994 годах, и начисленным по ним процентам, переоформленной в государственный внутренний долг Российской Федерации под гарантию областного бюджета и погашенной за них Челябинской областью федеральному бюджету, не имеющих источников погашения в связи с их ликвидацией (прекращением деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя) в соответствии с законодательством Российской Федерации, либо исключенных в качестве недействующих юридических лиц из единого государственного реестра юридических лиц в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", либо не состоящих на момент списания указанной задолженности в едином государственном реестре юридических лиц (едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей).

Статья 5. Бюджетные ассигнования на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год в сумме 18 490 127,3 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 19 421047,1 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 20 157 276,2 тыс. рублей.

2. Утвердить:

1) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Челябинской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (далее - классификация расходов бюджетов) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5;

2) ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 6;

3) распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 7;

4) объемы бюджетных ассигнований, направляемых на государственную поддержку семьи и детей, в том числе на развитие социальной инфраструктуры для детей, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 8.

Статья 6. Особенности исполнения областного бюджета в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов

1. Установить, что в соответствии с частью 3 статьи 36 Закона Челябинской области "О бюджетном процессе в Челябинской области" основанием для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета является распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 5 настоящего Закона:

1) бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой статье "Резервный фонд Правительства Челябинской области" подраздела "Резервные фонды" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также на иные мероприятия, предусмотренные Порядком использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Челябинской области, утвержденным Правительством области;

2) бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой статье "Выполнение налоговых обязательств" подраздела "Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов, на уплату налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов главными распорядителями средств областного бюджета и областными казенными учреждениями, а также областными бюджетными и автономными учреждениями в отношении закрепленного за ними недвижимого и особо ценного движимого имущества;

3) бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой статье "Выполнение других обязательств государства" подраздела "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на исполнение судебных решений по искам к Челябинской области, удовлетворяемых за счет государственной казны Челябинской области;

4) бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой статье "Обеспечение выполнения социальных обязательств Челябинской области" подраздела "Социальное обеспечение населения" раздела "Социальная политика" классификации расходов бюджетов, на обеспечение выполнения социальных обязательств Челябинской области;

5) бюджетных ассигнований, предусмотренных по целевой статье "Мероприятия по обеспечению своевременной и полной выплаты заработной платы" подраздела "Социальное обеспечение населения" раздела "Социальная политика" классификации расходов бюджетов, на обеспечение своевременной и полной выплаты заработной платы.

2. Установить в соответствии с частью 31 статьи 36 Закона Челябинской области "О бюджетном процессе в Челябинской области" следующие дополнительные основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета:

1) принятие Правительством области решений о перераспределении бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции;

2) изменение бюджетной классификации Российской Федерации, в том числе для отражения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета;

3) принятие Правительством области решений о перераспределении бюджетных ассигнований, предусмотренных по разделам "Общегосударственные вопросы", "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность", "Национальная экономика", "Жилищно-коммунальное хозяйство", "Охрана окружающей среды", "Образование", "Культура, кинематография", "Здравоохранение", "Социальная политика", "Физическая культура и спорт", "Средства массовой информации", между кодами классификации расходов бюджетов и (или) между главными распорядителями средств областного бюджета;

4) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств областного бюджета на финансовое обеспечение реализации государственной программы Челябинской области, в сумме до 1 000 000 рублей между кодами классификации расходов бюджетов;

5) принятие Правительством области решений об утверждении государственных программ Челябинской области, а также о внесении изменений в государственные программы Челябинской области;

6) принятие Правительством области решений о перераспределении бюджетных ассигнований на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на предоставление субсидий местным бюджетам и увеличение расходов областного бюджета по разделам классификации расходов бюджетов, предусмотренным структурой расходов областного бюджета, в пределах указанных ассигнований;

7) увеличение Правительством области объема бюджетных ассигнований на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов;

8) поступление в доход областного бюджета средств, полученных областными казенными учреждениями в качестве добровольных пожертвований;

9) поступление в доход областного бюджета средств, полученных областными казенными учреждениями в качестве возмещения ущерба при возникновении страховых случаев;

10) издание приказа Министерства финансов Челябинской области о сокращении предоставления межбюджетных трансфертов из областного бюджета в случаях, установленных законодательством Российской Федерации;

11) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения работ (оказания услуг) областными государственными учреждениями, в том числе в форме субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственных заданий, субсидий на иные цели, между подразделами классификации расходов бюджетов;

12) увеличение бюджетных ассигнований сверх общего объема бюджетных ассигнований, утвержденного настоящим Законом, за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, имеющих целевое назначение, фактически полученных при исполнении областного бюджета сверх утвержденных настоящим Законом доходов, а также за счет безвозмездных поступлений от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с заключенными соглашениями.

3. Установить, что размер денежной компенсации на медицинское обслуживание, предусмотренной статьей 15 Закона Челябинской области "О регулировании государственной гражданской службы Челябинской области", составляет в 2022-2024 годах 22,4 тыс. рублей ежегодно.

4. Установить, что средства областного бюджета для финансирования полномочий Российской Федерации, переданных органам государственной власти Челябинской области, сверх сумм, поступающих из федерального бюджета в виде субвенций, могут использоваться в пределах средств, предусмотренных настоящим Законом.

5. Областные государственные внутренние заимствования, в том числе привлечение в областной бюджет бюджетных кредитов из федерального бюджета в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, осуществляются в целях финансирования дефицита областного бюджета, а также для погашения долговых обязательств Челябинской области, пополнения в течение финансового года остатков средств на счетах областного бюджета по решению Правительства области в соответствии с программой областных государственных внутренних заимствований на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов и с учетом верхнего предела областного государственного внутреннего долга, установленного статьей 9 настоящего Закона.

Областные государственные внутренние заимствования в форме бюджетного кредита из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов осуществляются по решению Правительства области в соответствии с программой областных государственных внутренних заимствований на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов и с учетом верхнего предела областного государственного внутреннего долга, установленного статьей 9 настоящего Закона.

6. Установить, что размещение средств областного бюджета на банковские депозиты осуществляется в соответствии с распоряжениями Правительства области в порядке, установленном Правительством области.

7. Установить, что доведение лимитов бюджетных обязательств на 2022 год и финансирование расходов в 2022 году осуществляются с учетом их следующей приоритетности:

1) оплата труда и начисления на оплату труда (за исключением оплаты труда работников органов государственной власти Челябинской области, государственных органов Челябинской области);

2) выплата стипендий;

3) уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения;

4) реализация мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции;

5) исполнение публичных нормативных обязательств;

6) приобретение продуктов питания и оплата услуг по организации питания, приобретение медикаментов и оплата услуг по организации их транспортировки и хранения, приобретение медицинского инструментария;

7) ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций;

8) предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;

9) оплата коммунальных услуг и услуг связи, арендной платы за пользование помещениями, арендуемыми областными казенными учреждениями;

10) уплата областными казенными учреждениями налогов и сборов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;

11) предоставление субвенций и субсидий местным бюджетам, в составе которых содержатся расходы на оплату труда и начисления на оплату труда;

12) предоставление субсидий областным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими государственных заданий.

Доведение лимитов бюджетных обязательств на 2022 год по направлениям расходов, не указанным в пунктах 1-12 настоящей части, осуществляется в соответствии с распоряжениями Правительства области.

Доведение лимитов бюджетных обязательств на плановый период 2023 года на осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях реализации мер социальной поддержки населения осуществляется в соответствии с распоряжениями Правительства области в размере, не превышающем объема бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом на плановый период 2023 года.

8. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2022 года межбюджетные трансферты, предоставленные из областного бюджета местным бюджетам в форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, за исключением межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Президента Российской Федерации, подлежат возврату в областной бюджет в течение первых пятнадцати рабочих дней 2022 года.

9. Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 2021 году областным бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ), образовавшихся в связи с недостижением установленных государственным заданием показателей, характеризующих объем государственных услуг (работ), подлежат возврату в областной бюджет, за исключением случаев, когда недостижение указанных показателей обусловлено приостановлением (ограничением) в 2021 году деятельности областных бюджетных и автономных учреждений в связи с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции.

10. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий областным бюджетным и автономным учреждениям), бюджетные инвестиции юридическим лицам, предоставляемые в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации, включенные в утверждаемый Правительством области перечень (далее в настоящей части - юридические лица), а также не использованные по состоянию на 1 января 2022 года остатки указанных средств подлежат перечислению на казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными средствами получателей средств из областного бюджета.

Перечисление средств, указанных в абзаце первом настоящей части, осуществляется с лицевых счетов, открытых юридическим лицам в Министерстве финансов Челябинской области, на оплату обязательств по расходам юридических лиц после представления платежных документов в порядке, установленном Правительством области.

Министерство финансов Челябинской области не вправе принимать от юридических лиц к исполнению платежные документы для осуществления расходов на перечисление:

на счета, открытые данным юридическим лицам в кредитных организациях, за исключением случаев оплаты расходов юридических лиц на оплату труда с учетом начислений и социальных выплат, выдачи наличных денежных средств подотчетным лицам;

в качестве взноса в уставный капитал другой организации, если положениями нормативных правовых актов Правительства области не предусмотрена возможность перечисления средств в качестве взноса в уставный капитал другой организации;

в целях размещения указанных средств на депозиты, в иные финансовые инструменты (в ценные бумаги, производные финансовые инструменты, займы, иностранную валюту (за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением результатов предоставления этих средств иных операций, определенных нормативными правовыми актами Правительства области), драгоценные металлы).

11. Правительство области вправе в 2022 году привлекать агентов для предоставления и исполнения областных государственных гарантий, в том числе анализа финансового состояния принципалов, их поручителей (гарантов), ведения аналитического учета обязательств принципалов, их поручителей (гарантов) и иных лиц, возникающих в связи с предоставлением и исполнением областных государственных гарантий, взыскания задолженности указанных лиц.

Министерство финансов Челябинской области определяется в 2022 году уполномоченным органом по привлечению от имени Правительства области агентов для оказания услуг, предусмотренных абзацем первым настоящей части.

Статья 7. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий областным государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий областным государственным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг (за исключением субсидий, указанных в пунктах 6-81 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации) предоставляются в случаях, установленных настоящим Законом, если возможность их предоставления предусмотрена в структуре расходов областного бюджета, в иных законах Челябинской области, государственных программах Челябинской области, и в порядке, установленном Правительством области.

Статья 8. Особенности установления отдельных расходных обязательств Челябинской области и использования бюджетных ассигнований

1. Установить, что финансирование расходов на мероприятия, предусмотренные в составе разделов "Общегосударственные вопросы", "Национальная экономика" (без учета мероприятий, предусмотренных государственными программами Челябинской области) классификации расходов бюджетов, осуществляется в соответствии с перечнем, утверждаемым Правительством области.

2. Установить коэффициент индексации с 1 января 2022 года в размере 1,04, с 1 января 2023 года в размере 1,04 и с 1 января 2024 года в размере 1,04 по выплатам и пособиям, предусмотренным:

статьями 91, 10, 14, 15 и 171 Закона Челябинской области "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье" (ежемесячное вознаграждение за воспитание одного приемного ребенка в приемной семье; выплата на однократное обучение на подготовительных отделениях или курсах профессиональных образовательных организаций или образовательных организаций высшего образования детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа; единовременное денежное пособие и денежная компенсация материального обеспечения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, а также лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя; выплаты на реализацию права бесплатного проезда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа, а также лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя; единовременная выплата на приобретение мебели и ежемесячная выплата на приобретение предметов хозяйственного обихода, личной гигиены, игр, игрушек и книг приемной семье);

статьей 5 Закона Челябинской области "О пособии на ребенка" (пособие на ребенка);

статьями 3, 4 и 41 Закона Челябинской области "О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области" (ежемесячная денежная выплата лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, ветеранам труда и военной службы);

статьями 5 и 6 Закона Челябинской области "О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области" (ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий);

статьей 3 Закона Челябинской области "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, в Челябинской области" (областной материнский (семейный) капитал);

статьей 3 Закона Челябинской области "О компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления, освещения и услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами отдельным категориям граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области" (ежемесячная денежная выплата специалистам областных государственных или муниципальных организаций культуры, медицинских организаций, образовательных организаций, учреждений ветеринарной службы, физкультурно-спортивных организаций, организаций социального обслуживания, расположенных в сельских населенных пунктах и рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области, проживающим в указанных сельских населенных пунктах и рабочих поселках (поселках городского типа), а также лицам, перешедшим на пенсию и проживающим в сельских населенных пунктах и рабочих поселках (поселках городского типа) Челябинской области, имеющим стаж работы в указанных организациях и учреждениях не менее 10 лет);

статьей 5 Закона Челябинской области "Об организации деятельности приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов на территории Челябинской области" (ежемесячное вознаграждение лицу, осуществляющему уход);

статьей 2 Закона Челябинской области "О статусе и дополнительных мерах социальной поддержки многодетной семьи в Челябинской области" (ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг многодетной семье);

статьей 4 Закона Челябинской области "О звании "Ветеран труда Челябинской области" (ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Челябинской области);

статьей 23 Закона Челябинской области "О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного хозяйства с возведением жилого дома на приусадебном земельном участке на территории Челябинской области" (социальная выплата на приобретение жилого помещения многодетной семье).

Статья 9. Верхний предел областного государственного внутреннего долга. Объем расходов на обслуживание областного государственного долга

1. Установить верхний предел областного государственного внутреннего долга:

1) на 1 января 2023 года в сумме 36 641 063,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по областным государственным гарантиям в сумме 10 286 147,1 тыс. рублей;

2) на 1 января 2024 года в сумме 59 767 469,7 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по областным государственным гарантиям в сумме 9 820 638,0 тыс. рублей;

3) на 1 января 2025 года в сумме 72 825 660,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по областным государственным гарантиям в сумме 9 737 527,7 тыс. рублей.

2. Установить объем расходов на обслуживание областного государственного долга на 2022 год в сумме 629 985,4 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 423 042,4 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 2 801 263,2 тыс. рублей.

Статья 10. Программа областных государственных внутренних заимствований, программа областных государственных гарантий

1. Утвердить программу областных государственных внутренних заимствований на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 9.

2. Утвердить программу областных государственных гарантий в валюте Российской Федерации на 2022 год согласно приложению 10.

Статья 11. Источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 11.

Статья 12. Межбюджетные трансферты, предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из областного бюджета

1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из областного бюджета, на 2022 год в сумме 111 868 469,7 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 103 547 103,7 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 101 394 154,4 тыс. рублей, в том числе:

1) местным бюджетам на 2022 год в сумме 110 740 015,1 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 102 427 414,6 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 100 274 465,3 тыс. рублей:

общий объем дотаций на 2022 год в сумме 17 647 636,3 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 12 462 825,8 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 12 306 886,3 тыс. рублей;

общий объем субсидий на 2022 год в сумме 30 156 776,7 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 26 736 588,3 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 23 792 630,2 тыс. рублей;

общий объем субвенций на 2022 год в сумме 59 395 980,8 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 60 118 284,8 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 60 921 325,7 тыс. рублей;

общий объем иных межбюджетных трансфертов на 2022 год в сумме 3 539 621,3 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 3 109 715,7 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 3 253 623,1 тыс. рублей;

2) бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, на 2022-2024 годы в сумме 962 498,7 тыс. рублей ежегодно.

Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, осуществляется ежемесячно в срок не позднее двадцать пятого числа текущего календарного месяца в размере, предусмотренном кассовым планом исполнения областного бюджета;

3) бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования на 2022-2024 годы в сумме 74 922,4 тыс. рублей ежегодно.

Дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования осуществляется ежемесячно в срок не позднее двадцать пятого числа текущего календарного месяца в размере, предусмотренном кассовым планом исполнения областного бюджета.

2. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) на 2022 год в сумме 6 797 641,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 3 337 279,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 3 186 340,0 тыс. рублей.

Установить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением) на 2022 год, равный 1,775, на 2023 год - 1,775, на 2024 год - 1,775.

Установить для муниципальных районов коэффициент определения расчетного объема дотации, распределяемой на втором этапе в соответствии с Законом Челябинской области "О межбюджетных отношениях в Челябинской области" исходя из численности населения, на 2022 год в размере 5,75, на 2023 год в размере 5,75, на 2024 год в размере 5,75.

Установить для городских округов коэффициент определения расчетного объема дотации, распределяемой на втором этапе в соответствии с Законом Челябинской области "О межбюджетных отношениях в Челябинской области" исходя из численности населения, на 2022 год в размере 2,5, на 2023 год в размере 2,5, на 2024 год в размере 2,5.

Установить для городских округов с внутригородским делением коэффициент определения расчетного объема дотации, распределяемой на втором этапе в соответствии с Законом Челябинской области "О межбюджетных отношениях в Челябинской области" исходя из численности населения, на 2022 год в размере 1,0, на 2023 год в размере 1,0, на 2024 год в размере 1,0.

Утвердить дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением), заменяющие часть дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских округов с внутригородским делением), на 2022 год в сумме 12 142 666,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 12 721 347,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 13 356 201,0 тыс. рублей согласно приложению 12.

3. Утвердить объем дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2022 год в сумме 4 645 495,2 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 3 145 495,2 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 3 145 495,2 тыс. рублей.

4. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов местным бюджетам на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 13.

5. В случае, если представительным органом муниципального образования принято решение об отказе от получения субсидии (субсидий) из областного бюджета, субсидия (субсидии) подлежит (подлежат) перераспределению между другими местными бюджетами в соответствии с критериями отбора муниципальных образований (методикой), использовавшимися при первоначальном распределении субсидий.

6. Решения органов местного самоуправления, влекущие увеличение субвенций на осуществление полномочий, финансирование которых производится из областного бюджета, подлежат обеспечению за счет средств областного бюджета после согласования с Правительством области.

Решения, принятые с нарушением требования, предусмотренного абзацем первым настоящей части, не подлежат обеспечению за счет средств областного бюджета.

7. Установить, что в случае заключения органами местного самоуправления муниципальных районов и городских (сельских) поселений соглашений о передаче осуществления части своих полномочий в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" межбюджетные трансферты, переданные из областного бюджета в бюджеты муниципальных районов, могут направляться из бюджетов муниципальных районов на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам городских (сельских) поселений в соответствии с заключенными соглашениями либо на непосредственное осуществление расходов, направляемых на решение вопросов местного значения городских (сельских) поселений.

Установить, что органы местного самоуправления муниципальных районов вправе направлять межбюджетные трансферты из областного бюджета на оказание финансовой помощи бюджетам городских (сельских) поселений по расходам, направляемым на решение вопросов местного значения городских (сельских) поселений.

8. Установить, что предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, осуществляется в 2022 году в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов, источниками финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты.

Главные распорядители средств областного бюджета принимают решения о передаче Управлению Федерального казначейства по Челябинской области в 2022 году полномочий получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, указанных в абзаце первом настоящей части, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

Положения абзаца первого настоящей части не распространяются на субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, включенные в перечень, утвержденный Правительством области.

9. Установить коэффициент индексации базового значения критерия выравнивания финансовых возможностей сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления сельских поселений полномочий по решению вопросов местного значения на 2022 год, равный 1,07, на 2023 год - 1,07, на 2024 год - 1,07.

Установить критерий выравнивания финансовых возможностей сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления сельских поселений полномочий по решению вопросов местного значения на 2022 год, равный 719,18 рубля на человека, на 2023 год - 719,18 рубля на человека, на 2024 год - 719,18 рубля на человека.

Установить коэффициент индексации базового значения критерия выравнивания финансовых возможностей внутригородских районов по осуществлению органами местного самоуправления внутригородских районов полномочий по решению вопросов местного значения на 2022 год, равный 1,07, на 2023 год - 1,07, на 2024 год - 1,07.

Установить критерий выравнивания финансовых возможностей внутригородских районов по осуществлению органами местного самоуправления внутригородских районов полномочий по решению вопросов местного значения на 2022 год, равный 124,72 рубля на человека, на 2023 год - 124,72 рубля на человека, на 2024 год - 124,72 рубля на человека.

Установить коэффициент индексации базового значения критерия выравнивания финансовых возможностей городских поселений по осуществлению органами местного самоуправления городских поселений полномочий по решению вопросов местного значения на 2022 год, равный 1,07, на 2023 год - 1,07, на 2024 год - 1,07.

Установить критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений по осуществлению органами местного самоуправления городских поселений полномочий по решению вопросов местного значения на 2022 год, равный 818,28 рубля на человека, на 2023 год - 818,28 рубля на человека, на 2024 год - 818,28 рубля на человека.

Губернатор Челябинской области А.Л.Текслер







