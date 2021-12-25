В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 12 октября 2020 года № 279-уг "О режиме функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (далее - указ) следующие изменения:

1) в Правилах поведения при введении режима повышенной готовности на территории Иркутской области, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (Порядке передвижения на территории Иркутской области лиц и транспортных средств, за исключением транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки), установленных указом:

в пункте 11:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"11. Лица, находящиеся на территории Иркутской области (за исключением посетителей пунктов вакцинации, лиц, не достигших возраста 18 лет), при посещении помещений, расположенных в торгово-развлекательных центрах, а также отдельно стоящих зданий, строений, сооружений (за исключением торгово-развлекательных центров), в которых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями осуществляется деятельность, ограниченная настоящим указом, обязаны иметь при себе копию паспорта, а также один из следующих документов:";

в абзаце шестом слова "72 часа" заменить словами "48 часов";

подпункт 22 пункта 7 изложить в следующей редакции:

"22) организовать проверку наличия и действительности QR-кода и наличия документов, предусмотренных пунктом 11 настоящих Правил, у посетителей помещений, расположенных в торгово-развлекательных центрах, отдельно стоящих зданий, строений и сооружений (за исключением торгово-развлекательных центров), в которых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями осуществляется деятельность, ограниченная настоящим указом, при входе в указанные помещения, здания, строения, сооружения с целью исключения доступа и нахождения на своей территории посетителей, не имеющих QR-кода, медицинских документов.";

в пункте 91 слова "72 часов" заменить словами "48 часов";

2) в Перечне организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приостановлена (ограничена) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), установленном указом:

в пункте 5:

в абзаце тринадцатом слова "72 часа" заменить словами "48 часов";

дополнить новым абзацем восемнадцатым следующего содержания:

"Требования абзацев восьмого - тринадцатого настоящего пункта не распространяются на объекты общественного питания, расположенные в зонах ожидания вылета аэропортов.";

в абзаце третьем подпункта 3 пункта 6 слова "72 часа" заменить словами "48 часов";

в абзаце третьем подпункта 4 пункта 7 слова "72 часа" заменить словами: "48 часов";

в подпункте 5 пункта 11 слова "72 часа" заменить словами "48 часов";

в абзаце шестом пункта 12 слова "72 часа" заменить словами "48 часов";

в абзаце седьмом пункта 13 слова "72 часа" заменить словами "48; часов";

в абзаце седьмом пункта 14 слова "72 часа" заменить словами "48 часов";

в абзаце шестом подпункта 4 пункта 142 слова "72 часа" заменить словами "48 часов";

в абзаце седьмом пункта 143 слова "72 часа" заменить словами "48 часов".

2. Приостановить с 25 декабря 2021 года по 3 января 2022 года действие абзацев седьмого, четырнадцатого - семнадцатого пункта 5, абзаца первого) пункта 14 (в части режима работы с 6.00 часов до 23.00 часов по местному времени) Перечня организаций и индивидуальных предпринимателей, деятельность которых приостановлена (ограничена) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), установленного указом.

3. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

И.И.Кобзев







