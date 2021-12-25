Закон Новосибирской области от 23 декабря 2021 года № 167-ОЗ "Об областном бюджете Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов"

Принят Законодательным Собранием Новосибирской области 22 декабря 2021 года

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета Новосибирской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета Новосибирской области (далее - областной бюджет) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 226 337 972,6 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 53 967 755,4 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 52 065 296,6 тыс. рублей, в том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 43 230 360,1 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 242 312 636,1 тыс. рублей;

3) дефицит областного бюджета в сумме 15 974 663,5 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на плановый период 2023 и 2024 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2023 год в сумме 221 854 186,8 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 43 432 413,9 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 43 432 413,9 тыс. рублей, в том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 42 347 941,2 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 235 186 078,4 тыс. рублей, в том числе объем безвозмездных поступлений в сумме 45 159 612,8 тыс. рублей, из них объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 45 159 612,8 тыс. рублей, в том числе объем субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в сумме 43 220 376,8 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета на 2023 год в сумме 229 461 461,9 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 12 521 835,5 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 240 677 729,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 25 582 986,3 тыс. рублей;

3) дефицит областного бюджета на 2023 год в сумме 7 607 275,1 тыс. рублей, дефицит областного бюджета на 2024 год в сумме 5 491 650,7 тыс. рублей.

Статья 2. Дополнительные и дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных образований Новосибирской области от налоговых доходов, зачисляемых в областной бюджет

1. Утвердить дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных образований Новосибирской области (далее - местные бюджеты) от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в областной бюджет, на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Установить дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в целях формирования дорожных фондов муниципальных образований Новосибирской области согласно приложению 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области, местными бюджетами

Утвердить нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области, местными бюджетами на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в случае, если они не установлены Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным законом о федеральном бюджете, законами Новосибирской области, принятыми в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 4. Бюджетные ассигнования областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Установить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего Закона, распределение бюджетных ассигнований:

1) по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону;

2) по целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

3. Установить размер резервного фонда Правительства Новосибирской области на 2022 год в сумме 2 928 029,2 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 2 410 874,3 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1 788 511,2 тыс. рублей.

4. Установить общий объем бюджетных ассигнований на государственную поддержку семьи и детей на 2022 год в сумме 26 742 924,7 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 26 161 990,3 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 27 150 263,1 тыс. рублей.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на государственную поддержку семьи и детей на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону.

6. Установить общий объем бюджетных ассигнований, направленных на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2022 год в сумме 21 151 938,6 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 20 692 466,1 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 21 471 304,9 тыс. рублей.

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

8. Установить, что субсидии, в том числе гранты в форме субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг), а также некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных ведомственной структурой расходов областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов по соответствующим целевым статьям и виду расходов согласно приложению 6 к настоящему Закону, в порядке, установленном постановлениями Правительства Новосибирской области или актами уполномоченных им органов государственной власти Новосибирской области.

9. Установить, что использование бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству здравоохранения Новосибирской области, министерству труда и социального развития Новосибирской области, министерству образования Новосибирской области, министерству культуры Новосибирской области, министерству физической культуры и спорта Новосибирской области и министерству финансов и налоговой политики Новосибирской области в целях сохранения достигнутого в 2018 году соотношения между уровнем оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, поименованных в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", и среднемесячной начисленной заработной платой наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Новосибирской области, осуществляется в порядке, установленном Правительством Новосибирской области.

Статья 5. Особенности заключения и оплаты договоров (государственных контрактов)

Установить, что органы государственной власти Новосибирской области, государственные органы Новосибирской области, государственные учреждения Новосибирской области при заключении договоров (государственных контрактов) вправе предусматривать авансовые платежи:

1) в размере до 100 процентов включительно цены договора (государственного контракта) - по договорам (государственным контрактам):

а) о предоставлении услуг связи, услуг проживания в гостиницах;

б) о подписке на периодические издания и об их приобретении;

в) на получение дополнительного профессионального образования;

г) о приобретении авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, путевок на санаторно-курортное лечение;

д) страхования;

е) подлежащим оплате за счет средств, полученных от иной приносящей доход деятельности;

ж) аренды;

з) об оплате услуг по зачислению денежных средств (социальных выплат и государственных пособий) на счета физических лиц;

и) об оплате нотариальных действий и иных услуг, оказываемых при осуществлении нотариальных действий;

к) об оказании услуг, связанных с предоставлением оператором электронной площадки доступа на электронную площадку;

л) об оказании медицинских услуг по проведению исследований (тестирований) на выявление коронавирусной инфекции и (или) определению антител к ней;

2) в размере до 100 процентов включительно цены договора (государственного контракта) - по договорам (государственным контрактам) об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям;

3) в размере до 20 процентов включительно цены договора (государственного контракта), если иное не предусмотрено федеральным законодательством, - по остальным договорам (государственным контрактам);

4) в размере до 100 процентов включительно цены договора (государственного контракта) - по распоряжению Правительства Новосибирской области.

Статья 6. Особенности доведения лимитов бюджетных обязательств и санкционирования оплаты денежных обязательств

1. Установить, что при отсутствии федерального закона и (или) нормативного правового акта Правительства Российской Федерации, иных федеральных органов исполнительной власти, устанавливающих распределение межбюджетных трансфертов для Новосибирской области, доведение лимитов бюджетных обязательств по расходам областного бюджета, осуществляемым за счет соответствующих межбюджетных трансфертов федерального бюджета, до главных распорядителей средств областного бюджета осуществляется министерством финансов и налоговой политики Новосибирской области после принятия соответствующего закона и (или) нормативного правового акта Правительства Российской Федерации, иных федеральных органов исполнительной власти.

2. Установить, что при отсутствии закона и (или) иного нормативного правового акта Новосибирской области, устанавливающих расходные обязательства Новосибирской области, доведение лимитов бюджетных обязательств по соответствующим расходам областного бюджета до главных распорядителей средств областного бюджета осуществляется министерством финансов и налоговой политики Новосибирской области после принятия соответствующего закона и (или) иного нормативного правового акта Новосибирской области.

3. Установить, что при наличии в ведении главных распорядителей средств областного бюджета казенных учреждений, осуществляющих приносящую доход деятельность, предоставление средств указанным главным распорядителям средств областного бюджета осуществляется в порядке, установленном Правительством Новосибирской области.

4. Установить, что при отсутствии нормативного правового акта Новосибирской области, регламентирующего порядок исполнения расходного обязательства Новосибирской области, оплата соответствующего денежного обязательства осуществляется после принятия соответствующего нормативного правового акта Новосибирской области.

Статья 7. Индексация социальных выплат отдельным категориям граждан

1. Установить коэффициент индексации ежемесячных и единовременных денежных выплат, установленных частями 1 и 2 статьи 6, частью 2 статьи 7 и статьей 8 Закона Новосибирской области от 29 декабря 2004 года № 253-ОЗ "О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих в Новосибирской области", с 1 января 2022 года - 1,038.

2. Установить коэффициент индексации размеров ежемесячных пособий и выплат на ребенка, установленных статьями 4, 4.1, 4.2 Закона Новосибирской области от 29 декабря 2004 года № 255-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих детей", с 1 января 2022 года - 1,038.

3. Установить коэффициент индексации размеров денежных пособий, установленных пунктами 1, 2, 3, 3.1 статьи 9 Закона Новосибирской области от 11 октября 2004 года № 225-ОЗ "О дополнительных мерах социальной защиты граждан, уволенных с военной службы, и членов семей погибших военнослужащих", с 1 января 2022 года - 1,038.

4. Установить коэффициент индексации ежемесячной выплаты на питание детей-инвалидов с онкологическими, гематологическими заболеваниями и инсулинозависимой формой сахарного диабета, установленной статьей 18 Закона Новосибирской области от 12 марта 1999 года № 45-ОЗ "О социальной защите инвалидов в Новосибирской области" и постановлением Правительства Новосибирской области от 15 ноября 2016 года № 370-п "О ежемесячной выплате на питание детей-инвалидов с онкологическими, гематологическими заболеваниями и инсулинозависимой формой сахарного диабета и детей с наследственными заболеваниями: целиакией, муковисцидозом, фенилкетонурией", с 1 января 2022 года - 1,038.

5. Установить коэффициент индексации ежемесячной социальной выплаты гражданам, имеющим ребенка-инвалида, установленной статьей 18 Закона Новосибирской области от 12 марта 1999 года № 45-ОЗ "О социальной защите инвалидов в Новосибирской области" и постановлением Правительства Новосибирской области от 9 ноября 2016 года № 367-п "Об установлении размера и порядка предоставления ежемесячной социальной выплаты гражданам, имеющим ребенка-инвалида", с 1 января 2022 года - 1,038.

6. Установить коэффициент индексации размеров денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, установленных частью 2 статьи 9.1 Закона Новосибирской области от 15 декабря 2007 года № 175-ОЗ "Об опеке и попечительстве в Новосибирской области", с 1 января 2022 года - 2,89.

7. Установить коэффициент индексации областного семейного капитала, установленного частью 1 статьи 5 Закона Новосибирской области от 30 сентября 2011 года № 125-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей на территории Новосибирской области", с 1 января 2022 года - 1,038.

8. Установить коэффициент индексации размера единовременной денежной выплаты многодетным семьям взамен земельных участков для индивидуального жилищного строительства, установленного статьей 6.1 Закона Новосибирской области от 5 декабря 2016 года № 112-ОЗ "Об отдельных вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской области", с 1 января 2022 года - 1,038.

Статья 8. Имущественные взносы в некоммерческие организации

1. Предоставить субсидию из областного бюджета в виде имущественного взноса в Государственный фонд развития промышленности Новосибирской области в целях создания благоприятных экономических и организационных условий для развития промышленности Новосибирской области в 2022 году - в сумме 47 356,7 тыс. рублей, в 2023 году - в сумме 30 000,0 тыс. рублей, в 2024 году - в сумме 30 000,0 тыс. рублей.

2. Предоставить субсидию из областного бюджета в виде имущественного взноса в автономную некоммерческую организацию по проведению экспертиз "Центр экспертиз" в целях создания условий для проведения экспертиз и реализации иных мероприятий по противодействию распространению идеологии терроризма и экстремизма на территории Новосибирской области в 2022 году - в сумме 2 595,8 тыс. рублей, в 2023 году - в сумме 2 495,8 тыс. рублей, в 2024 году - в сумме 2 495,8 тыс. рублей.

3. Предоставить субсидию из областного бюджета в виде имущественного взноса в некоммерческую организацию "Фонд модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области" на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибирской области, в 2022 году - в сумме 213 912,1 тыс. рублей.

Статья 9. Предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями

1. Предоставить бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства акционерному обществу "Управляющая компания "Промышленно -логистический парк" на создание, реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры индустриального парка "Южный ПЛП" в рамках государственной программы Новосибирской области "Стимулирование инвестиционной активности в Новосибирской области" в 2022 году - в сумме 522 224,6 тыс. рублей.

2. Предоставить бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства акционерному обществу "Управляющая компания "Промышленно-логистический парк" на создание объекта энергетической инфраструктуры Промышленно-логистического парка Новосибирской области в рамках государственной программы Новосибирской области "Стимулирование инвестиционной активности в Новосибирской области" в 2022 году - в сумме 276 532,7 тыс. рублей, в 2023 году - в сумме 213 420,0 тыс. рублей, в 2024 году - в сумме 293 660,0 тыс. рублей.

3. Предоставить бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства акционерному обществу "Технопарк Новосибирского Академгородка" на создание, реконструкцию объектов инфраструктуры акционерного общества "Академпарк" в рамках государственной программы Новосибирской области "Стимулирование научной, научно-технической и инновационной деятельности в Новосибирской области" в 2022 году - в сумме 513 628,0 тыс. рублей, в 2023 году - в сумме 586 970,0 тыс. рублей, в 2024 году - в сумме 616 947,2 тыс. рублей.

Статья 10. Критерии выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), критерий выравнивания финансовых возможностей поселений

1. Установить в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) уровень расчетной бюджетной обеспеченности для:

1) муниципальных районов Новосибирской области на 2022 год - 1,141, на 2023 год - 0,946, на 2024 год - 0,946;

2) городских округов Новосибирской области на 2022 год - 1,141, на 2023 год - 0,964, на 2024 год - 0,964.

2. Установить в качестве критерия выравнивания финансовых возможностей поселений по осуществлению органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области полномочий по решению вопросов местного значения уровень расчетной бюджетной обеспеченности поселений на 2022 год - 1,141, на 2023 год - 1,000, на 2024 год - 1,000.

Статья 11. Дотации местным бюджетам из областного бюджета

1. Утвердить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Новосибирской области на 2022 год в сумме 3 952 162,7 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 4 570 396,7 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 3 042 023,7 тыс. рублей.

2. Утвердить нераспределенный объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Новосибирской области на 2023 год в сумме 571 834,8 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 608 405,0 тыс. рублей.

3. Утвердить распределение дотаций из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону.

Статья 12. Субвенции местным бюджетам из областного бюджета

1. Утвердить объем субвенций, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам, на 2022 год в сумме 44 559 142,1 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 46 628 037,1 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 48 589 888,4 тыс. рублей.

2. Утвердить нераспределенный объем субвенций на осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений на 2023 год в сумме 316 495,2 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 342 380,8 тыс. рублей.

3. Утвердить распределение субвенций, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам:

1) на осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений в соответствии с Законом Новосибирской области от 2 ноября 2009 года № 400-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления в Новосибирской области отдельными государственными полномочиями Новосибирской области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно таблице 1 приложения 10 к настоящему Закону;

2) на осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по решению вопросов в сфере административных правонарушений в соответствии с Законом Новосибирской области от 27 апреля 2010 года № 485-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области отдельными государственными полномочиями Новосибирской области по решению вопросов в сфере административных правонарушений" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно таблице 2 приложения 10 к настоящему Закону;

3) на осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по сбору информации от поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Новосибирской области, в соответствии с Законом Новосибирской области от 30 ноября 2009 года № 412-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Новосибирской области отдельными государственными полномочиями Новосибирской области по сбору информации, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов Новосибирской области" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно таблице 3 приложения 10 к настоящему Закону;

4) на образование и организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в соответствии с Законом Новосибирской области от 2 октября 2014 года № 469-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области отдельными государственными полномочиями Новосибирской области по созданию и осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно таблице 4 приложения 10 к настоящему Закону;

5) на осуществление уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных соглашений и территориальных отраслевых (межотраслевых) соглашений в соответствии с Законом Новосибирской области от 8 мая 2013 года № 326-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области отдельными государственными полномочиями Новосибирской области по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров, территориальных соглашений и территориальных отраслевых (межотраслевых) соглашений" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно таблице 5 приложения 10 к настоящему Закону;

6) на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Законом Новосибирской области от 10 декабря 2013 года № 411-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области отдельными государственными полномочиями Новосибирской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно таблице 6 приложения 10 к настоящему Закону;

7) на реализацию основных общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и Законом Новосибирской области от 5 июля 2013 года № 361-ОЗ "О регулировании отношений в сфере образования в Новосибирской области" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно таблице 7 приложения 10 к настоящему Закону;

8) на реализацию основных общеобразовательных программ дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" и Законом Новосибирской области от 5 июля 2013 года № 361-ОЗ "О регулировании отношений в сфере образования в Новосибирской области" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно таблице 8 приложения 10 к настоящему Закону;

9) по организации получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в отдельных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в соответствии с Законом Новосибирской области от 6 декабря 2013 года № 394-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области отдельными государственными полномочиями Новосибирской области по организации получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья в отдельных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, для глухих, слабослышащих, позднооглохших, слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, с умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра, со сложными дефектами и других обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно таблице 9 приложения 10 к настоящему Закону;

10) на социальную поддержку отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организациях, в соответствии с Законом Новосибирской области от 2 апреля 2014 года № 424-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области отдельными государственными полномочиями Новосибирской области в сфере социальной поддержки отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных организациях" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно таблице 10 приложения 10 к настоящему Закону;

11) на осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению социального обслуживания отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Новосибирской области от 13 декабря 2006 года № 65-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Новосибирской области отдельными государственными полномочиями Новосибирской области по обеспечению социального обслуживания отдельных категорий граждан" и Законом Новосибирской области от 19 октября 2006 года № 41-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления городского округа города Новосибирска отдельными государственными полномочиями Новосибирской области по обеспечению социального обслуживания отдельных категорий граждан" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно таблице 11 приложения 10 к настоящему Закону;

12) на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" и Законом Новосибирской области от 10 декабря 2013 года № 411-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области отдельными государственными полномочиями Новосибирской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно таблице 12 приложения 10 к настоящему Закону;

13) на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев в соответствии с Законом Новосибирской области от 6 декабря 2013 года № 389-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области отдельными государственными полномочиями Новосибирской области по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно таблице 13 приложения 10 к настоящему Закону;

14) на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе", Законом Новосибирской области от 30 апреля 2014 года № 431-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Новосибирской области отдельными государственными полномочиями Новосибирской области по расчету и предоставлению бюджетам поселений субвенций на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно таблице 14 приложения 10 к настоящему Закону;

15) на осуществление государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации", Законом Новосибирской области от 28 марта 2008 года № 208-ОЗ "Об утверждении Методики распределения субвенций из федерального бюджета, предоставляемых для финансирования расходов на осуществление государственных полномочий по составлению (изменению и дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции, между бюджетами муниципальных образований Новосибирской области" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно таблице 15 приложения 10 к настоящему Закону;

16) на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и Законом Новосибирской области от 24 ноября 2014 года № 490-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области отдельными государственными полномочиями по обеспечению граждан жилыми помещениями", на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно таблице 16 приложения 10 к настоящему Закону;

17) на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", Законом Новосибирской области от 24 ноября 2014 года № 490-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области отдельными государственными полномочиями по обеспечению граждан жилыми помещениями", на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно таблице 17 приложения 10 к настоящему Закону;

18) на обеспечение жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" и Законом Новосибирской области от 29 апреля 2015 года № 544-ОЗ "О порядке использования собственных финансовых средств Новосибирской области для осуществления переданных полномочий по обеспечению жильем инвалидов и участников Великой Отечественной войны, проживающих на территории Новосибирской области" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно таблице 18 приложения 10 к настоящему Закону;

19) на осуществление полномочий по обеспечению жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц в соответствии с Федеральным законом от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" и Законом Новосибирской области от 24 ноября 2014 года № 490-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области отдельными государственными полномочиями по обеспечению граждан жилыми помещениями" на 2022 год согласно таблице 19 приложения 10 к настоящему Закону;

20) на осуществление строительства жилых помещений для предоставления гражданам, указанным в статье 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", на 2022 год согласно таблице 20 приложения 10 к настоящему Закону.

Статья 13. Субвенции федеральному бюджету из областного бюджета

Утвердить объем субвенций, предоставляемых из областного бюджета федеральному бюджету на основании соглашения, заключенного между Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством Новосибирской области о передаче Министерству внутренних дел Российской Федерации части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных Законом Новосибирской области от 14 февраля 2003 года № 99-ОЗ "Об административных правонарушениях в Новосибирской области", на 2022 год в сумме 4 094,6 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 2 104,1 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 2 104,1 тыс. рублей.

Статья 14. Субсидии местным бюджетам из областного бюджета

1. Утвердить объем субсидий, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета, на 2022 год в сумме 34 385 512,4 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 21 481 349,8 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 16 577 244,3 тыс. рублей.

2. Утвердить перечень и распределение субсидий из областного бюджета местным бюджетам:

1) на реализацию стратегий социально-экономического развития наукоградов Российской Федерации, способствующих развитию научно-производственного комплекса наукоградов Российской Федерации, а также сохранению и развитию инфраструктуры наукоградов Российской Федерации, на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно таблице 1 приложения 11 к настоящему Закону;

2) на реализацию мероприятий по оздоровлению детей государственной программы Новосибирской области "Социальная поддержка в Новосибирской области" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно таблице 2 приложения 11 к настоящему Закону;

3) на софинансирование муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства государственной программы Новосибирской области "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно таблице 3 приложения 11 к настоящему Закону;

4) на обеспечение комплексного развития сельских территорий государственной программы Новосибирской области "Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно таблице 4 приложения 11 к настоящему Закону;

5) на софинансирование мероприятий муниципальных программ развития территориального общественного самоуправления в Новосибирской области подпрограммы "Содействие развитию местного самоуправления" государственной программы Новосибирской области "Развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Новосибирской области" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно таблице 5 приложения 11 к настоящему Закону;

6) на реализацию мероприятий по проведению работ на воинских захоронениях государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно таблице 6 приложения 11 к настоящему Закону;

7) на строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья государственной программы Новосибирской области "Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно таблице 7 приложения 11 к настоящему Закону;

8) на реализацию мероприятий по обеспечению жилыми помещениями многодетных малообеспеченных семей по договорам социального найма государственной программы Новосибирской области "Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно таблице 8 приложения 11 к настоящему Закону;

9) на оплату расходов, связанных со строительством специализированного жилищного фонда для предоставления отдельным категориям граждан, государственной программы Новосибирской области "Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно таблице 9 приложения 11 к настоящему Закону;

10) на подготовку и проведение физкультурных и комплексных физкультурных мероприятий государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно таблице 10 приложения 11 к настоящему Закону;

11) на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно таблице 11 приложения 11 к настоящему Закону;

12) на реализацию мероприятий по защите территорий населенных пунктов Новосибирской области от подтопления и затопления государственной программы Новосибирской области "Охрана окружающей среды" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно таблице 12 приложения 11 к настоящему Закону;

13) на реализацию мероприятий в области использования и охраны водных объектов и поддержание безопасного технического состояния гидротехнических сооружений Новосибирской области государственной программы Новосибирской области "Охрана окружающей среды" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно таблице 13 приложения 11 к настоящему Закону;

14) на реализацию мероприятий по комплектованию книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек Новосибирской области государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно таблице 14 приложения 11 к настоящему Закону;

15) на приобретение оборудования и проведение капитального ремонта муниципальных учреждений культуры и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования сферы культуры государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно таблице 15 приложения 11 к настоящему Закону;

16) на реализацию мероприятий по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно таблице 16 приложения 11 к настоящему Закону;

17) на реализацию мероприятий по сохранению памятников и других мемориальных объектов, увековечивающих память о новосибирцах - защитниках Отечества, государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно таблице 17 приложения 11 к настоящему Закону;

18) на государственную поддержку отрасли культуры государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно таблице 18 приложения 11 к настоящему Закону;

19) на реализацию мероприятий по содействию создания новых мест в образовательных организациях подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно таблице 19 приложения 11 к настоящему Закону;

20) на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно таблице 20 приложения 11 к настоящему Закону;

21) на реализацию мероприятий по обновлению материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно таблице 21 приложения 11 к настоящему Закону;

22) на создание центров цифрового образования детей государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно таблице 22 приложения 11 к настоящему Закону;

23) на реализацию мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской области подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно таблице 23 приложения 11 к настоящему Закону;

24) на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно таблице 24 приложения 11 к настоящему Закону;

25) на осуществление полномочий по организации регулярных перевозок пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам государственной программы Новосибирской области "Обеспечение доступности услуг общественного пассажирского транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно таблице 25 приложения 11 к настоящему Закону;

26) на приобретение (обновление) транспортных средств автомобильного и наземного электрического общественного пассажирского транспорта государственной программы Новосибирской области "Обеспечение доступности услуг общественного транспорта, в том числе Новосибирского метрополитена, для населения Новосибирской области" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно таблице 26 приложения 11 к настоящему Закону;

27) на реализацию мероприятий по устойчивому функционированию автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно таблице 27 приложения 11 к настоящему Закону;

28) на управление дорожным хозяйством на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно таблице 28 приложения 11 к настоящему Закону;

29) на реализацию мероприятий по модернизации и развитию инфраструктуры связи на территории Новосибирской области государственной программы Новосибирской области "Цифровая трансформация Новосибирской области" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно таблице 29 приложения 11 к настоящему Закону;

30) на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно таблице 30 приложения 11 к настоящему Закону;

31) на реализацию мероприятий по организации функционирования систем жизнеобеспечения и снабжению населения топливом подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно таблице 31 приложения 11 к настоящему Закону;

32) на организацию бесперебойной работы объектов тепло-, водоснабжения и водоотведения подпрограммы "Безопасность жилищно-коммунального хозяйства" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно таблице 32 приложения 11 к настоящему Закону;

33) на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения подпрограммы "Чистая вода" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно таблице 33 приложения 11 к настоящему Закону;

34) на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения подпрограммы "Чистая вода" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно таблице 34 приложения 11 к настоящему Закону;

35) на реализацию мероприятий по разработке проектной документации на благоустройство общественных пространств подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно таблице 35 приложения 11 к настоящему Закону;

36) на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно таблице 36 приложения 11 к настоящему Закону;

37) на реализацию мероприятий по проектированию и созданию инфраструктуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами государственной программы Новосибирской области "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно таблице 37 приложения 11 к настоящему Закону;

38) на реализацию мероприятий по переводу индивидуального малоэтажного жилищного фонда с централизованного теплоснабжения на индивидуальное поквартальное отопление государственной программы Новосибирской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно таблице 38 приложения 11 к настоящему Закону;

39) на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции котельных, тепловых сетей, включая вынос водопроводов из каналов тепловой сети, государственной программы Новосибирской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно таблице 39 приложения 11 к настоящему Закону;

40) на строительство и реконструкцию образовательных организаций муниципальной собственности, реализующих программы общего образования, подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно таблице 40 приложения 11 к настоящему Закону;

41) на финансовое обеспечение бюджетных инвестиций в объекты инфраструктуры для реализации новых инвестиционных проектов за счет средств областного бюджета, высвобождаемых на условиях реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам, на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно таблице 41 приложения 11 к настоящему Закону;

42) на реализацию мероприятий по созданию интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением, государственной программы Новосибирской области "Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно таблице 42 приложения 11 к настоящему Закону;

43) на стимулирование программ развития жилищного строительства подпрограммы "Инженерное обустройство площадок комплексной застройки Новосибирской области" государственной программы Новосибирской области "Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно таблице 43 приложения 11 к настоящему Закону;

44) на подготовку градостроительной документации и (или) внесение в нее изменений подпрограммы "Градостроительная подготовка территорий и фонд пространственных данных Новосибирской области" государственной программы Новосибирской области "Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области" на 2022 - 2023 годы согласно таблице 44 приложения 11 к настоящему Закону;

45) на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области" на 2022 - 2023 годы согласно таблице 45 приложения 11 к настоящему Закону;

46) на создание новых мест в общеобразовательных организациях подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области" на 2022 - 2023 годы согласно таблице 46 приложения 11 к настоящему Закону;

47) на строительство и реконструкцию муниципальных учреждений сферы культуры государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2022 - 2023 годы согласно таблице 47 приложения 11 к настоящему Закону;

48) на реализацию мероприятий по осуществлению малобюджетного строительства, реконструкции, благоустройства, ремонта спортивных сооружений, обеспечения оборудованием и инвентарем спортивных объектов, приобретения объектов недвижимого имущества спортивного назначения государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области" на 2022 - 2023 годы согласно таблице 48 приложения 11 к настоящему Закону;

49) на реализацию мероприятий по поддержке образования для детей с ограниченными возможностями здоровья государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области" на 2022 -2023 годы согласно таблице 49 приложения 11 к настоящему Закону;

50) на реализацию мероприятий по повышению безопасности объектов Новосибирского метрополитена государственной программы Новосибирской области "Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте в Новосибирской области" на 2022 - 2023 годы согласно таблице 50 приложения 11 к настоящему Закону;

51) на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов за счет бюджетных кредитов, предоставляемых из федерального бюджета, на 2022 -2023 годы согласно таблице 51 приложения 11 к настоящему Закону;

52) на реализацию мероприятий по установке и модернизации систем видеонаблюдения, автоматической пожарной сигнализации и пожарного мониторинга государственной программы Новосибирской области "Построение и развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Новосибирской области" на 2022, 2024 годы согласно таблице 52 приложения 11 к настоящему Закону;

53) на развитие социальной инфраструктуры в сфере организации отдыха и оздоровления детей Новосибирской области государственной программы Новосибирской области "Социальная поддержка в Новосибирской области" на 2022 год согласно таблице 53 приложения 11 к настоящему Закону;

54) на реализацию мероприятий по созданию условий для развития сферы туризма, инфраструктуры досуга и отдыха на территориях муниципальных образований Новосибирской области государственной программы Новосибирской области "Развитие туризма в Новосибирской области" на 2022 год согласно таблице 54 приложения 11 к настоящему Закону;

55) на реализацию мероприятий по исполнению обязательств застройщика по вводу многоквартирного дома в эксплуатацию подпрограммы "Государственная поддержка при завершении строительства "проблемных" жилых домов" государственной программы Новосибирской области "Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области" на 2022 год согласно таблице 55 приложения 11 к настоящему Закону;

56) на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции спортивных объектов муниципальной собственности государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области" на 2022 год согласно таблице 56 приложения 11 к настоящему Закону;

57) на реализацию мероприятий по оказанию адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации, государственной программы Новосибирской области "Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области" на 2022 год согласно таблице 57 приложения 11 к настоящему Закону;

58) на реализацию мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок, образовавшихся до 01.01.2019, государственной программы Новосибирской области "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области" на 2022 год согласно таблице 58 приложения 11 к настоящему Закону;

59) на развитие сети учреждений культурно-досугового типа государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2022 год согласно таблице 59 приложения 11 к настоящему Закону;

60) на реализацию мероприятий по обеспечению сбалансированности местных бюджетов государственной программы Новосибирской области "Управление финансами в Новосибирской области" на 2022 год согласно таблице 60 приложения 11 к настоящему Закону;

61) на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на 2022 год согласно таблице 61 приложения 11 к настоящему Закону;

62) на реализацию мероприятий по проектированию и строительству объектов систем газоснабжения подпрограммы "Газификация" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" на 2022 год согласно таблице 62 приложения 11 к настоящему Закону;

63) на реализацию мероприятий по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, территорий общего пользования подпрограммы "Благоустройство территорий населенных пунктов" государственной программы Новосибирской области "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области" на 2022 год согласно таблице 63 приложения 11 к настоящему Закону;

64) на реализацию мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции полигонов твердых коммунальных отходов государственной программы Новосибирской области "Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Новосибирской области" на 2022 год согласно таблице 64 приложения 11 к настоящему Закону;

65) на реализацию инициативных проектов государственной программы Новосибирской области "Управление финансами в Новосибирской области" на 2022 год согласно таблице 65 приложения 11 к настоящему Закону;

66) на строительство объектов ливневой канализации на территории Новосибирской области для технологического подключения объектов кампуса мирового уровня Новосибирского государственного университета на 2022 год согласно таблице 66 приложения 11 к настоящему Закону;

67) на реконструкцию и капитальный ремонт муниципальных музеев государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2023 год согласно таблице 67 приложения 11 к настоящему Закону;

68) на создание детских технопарков "Кванториум" государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области" на 2024 год согласно таблице 68 приложения 11 к настоящему Закону.

3. Утвердить нераспределенные объемы субсидий из областного бюджета местным бюджетам:

1) на реализацию социально значимых проектов в сфере развития общественной инфраструктуры подпрограммы "Содействие развитию местного самоуправления" государственной программы Новосибирской области "Развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Новосибирской области" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в сумме по 43 000,0 тыс. рублей ежегодно;

2) на техническое оснащение муниципальных музеев государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2023 год в сумме 7 009,3 тыс. рублей, на 2024 год 5 684,3 тыс. рублей.

Статья 15. Иные межбюджетные трансферты местным бюджетам из областного бюджета

1. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета, на 2022 год в сумме 2 551 716,5 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 2 118 910,7 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 2 222 864,2 тыс. рублей.

2. Утвердить цели предоставления и распределение иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам:

1) на реализацию мероприятий по улучшению социального положения семей с детьми, обеспечение дружественных семье и детству общественных отношений и инфраструктуры жизнедеятельности государственной программы Новосибирской области "Социальная поддержка в Новосибирской области" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно таблице 1 приложения 12 к настоящему Закону;

2) на реализацию мероприятий по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами государственной программы Новосибирской области "Социальная поддержка в Новосибирской области" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно таблице 2 приложения 12 к настоящему Закону;

3) на возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг согласно гарантированному перечню услуг по погребению государственной программы Новосибирской области "Социальная поддержка в Новосибирской области" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно таблице 3 приложения 12 к настоящему Закону;

4) на обеспечение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, государственной программы Новосибирской области "Комплексное развитие сельских территорий в Новосибирской области" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно таблице 4 приложения 12 к настоящему Закону;

5) на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей государственной программы Новосибирской области "Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно таблице 5 приложения 12 к настоящему Закону;

6) на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно таблице 6 приложения 12 к настоящему Закону;

7) на реализацию мероприятий по ресурсному обеспечению модернизации образования Новосибирской области подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей" государственной программы Новосибирской области "Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области" на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно таблице 7 приложения 12 к настоящему Закону;

8) на создание социально-экономических условий повышения качества жизни для детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, государственной программы Новосибирской области "Социальная поддержка в Новосибирской области" на 2022 год согласно таблице 8 приложения 12 к настоящему Закону;

9) на создание социально-экономических, организационных условий для повышения качества жизни граждан пожилого возраста, степени их социальной защищенности, содействие их активному участию в жизни общества государственной программы Новосибирской области "Социальная поддержка в Новосибирской области" на 2022 год согласно таблице 9 приложения 12 к настоящему Закону;

10) на реализацию мероприятий по формированию условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и услугам государственной программы Новосибирской области "Социальная поддержка в Новосибирской области" на 2022 год согласно таблице 10 приложения 12 к настоящему Закону;

11) на реализацию мероприятий по сохранению, использованию, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия народов Российской Федерации, расположенных на территории Новосибирской области, государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2022 год согласно таблице 11 приложения 12 к настоящему Закону;

12) на реализацию мероприятий по реновации учреждений отрасли культуры государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2022 год согласно таблице 12 приложения 12 к настоящему Закону;

13) на реализацию мероприятий по комплектованию и содержанию зоологической коллекции общей численностью не менее 10 000 особей государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2022 год согласно таблице 13 приложения 12 к настоящему Закону;

14) на создание модельных муниципальных библиотек государственной программы Новосибирской области "Культура Новосибирской области" на 2022 год согласно таблице 14 приложения 12 к настоящему Закону.

Статья 16. Особенности предоставления местным бюджетам межбюджетных трансфертов из областного бюджета в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение

1. Установить, что перечисление межбюджетных трансфертов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, имеющих целевое назначение (за исключением межбюджетных трансфертов, включенных в перечень межбюджетных трансфертов, утвержденный Правительством Российской Федерации в соответствии с абзацем вторым пункта 6 статьи 130 Бюджетного кодекса Российской Федерации), предоставляемых из областного бюджета в местный бюджет в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты.

Перечисление субсидии в местный бюджет осуществляется в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного обязательства муниципального образования, установленному соглашением о предоставлении субсидии из областного бюджета местному бюджету, в пределах уровня софинансирования, предусмотренного нормативным правовым актом, устанавливающим цели и условия предоставления и расходования соответствующей субсидии местным бюджетам из областного бюджета, при оплате денежного обязательства получателя средств местного бюджета, соответствующего целям предоставления субсидии.

2. Установить, что полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, указанных в части 1 настоящей статьи, подлежат передаче Управлению Федерального казначейства по Новосибирской области в соответствии с решениями главных распорядителей средств областного бюджета.

Статья 17. Возврат остатков субсидий, предоставленных из областного бюджета государственным учреждениям Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, в областной бюджет

Остатки не использованных в текущем финансовом году субсидий, предоставленных из областного бюджета государственным бюджетным учреждениям Новосибирской области, государственным автономным учреждениям Новосибирской области на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания, в очередном финансовом году подлежат возврату указанными учреждениями в областной бюджет в объеме, соответствующем не достигнутым показателям государственного задания такими учреждениями, в порядке, установленном Правительством Новосибирской области.

Статья 18. Ведомственные целевые программы Новосибирской области

Утвердить перечень ведомственных целевых программ, предусмотренных к финансированию из областного бюджета в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов, согласно приложению 13 к настоящему Закону.

Статья 19. Ассигнования на капитальные вложения из областного бюджета

Утвердить распределение ассигнований на капитальные вложения из областного бюджета по направлениям и объектам в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов согласно приложению 14 к настоящему Закону.

Статья 20. Дорожный фонд Новосибирской области

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Новосибирской области на 2022 год в сумме 21 128 805,8 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 22 245 746,3 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 21 925 979,7 тыс. рублей.

2. Установить, что в 2022 - 2024 годах за счет средств дорожного фонда Новосибирской области осуществляются расходы на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием бюджетных кредитов, полученных Новосибирской областью из федерального бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), в размере 4 182,7 тыс. рублей ежегодно.

3. Установить, что зачислению в дорожный фонд Новосибирской области подлежат доходы областного бюджета Новосибирской области от иных поступлений в областной бюджет Новосибирской области, определяемых в соответствии с пунктом 19 статьи 1 Закона Новосибирской области от 7 октября 2011 года № 116-ОЗ "О дорожном фонде Новосибирской области", в 2022 году в размере 2 628 478,2 тыс. рублей, в 2023 году в размере 162 428,5 тыс. рублей, в 2024 году в размере 262 925,7 тыс. рублей.

Статья 21. Источники финансирования дефицита областного бюджета

Установить источники финансирования дефицита областного бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 15 к настоящему Закону.

Статья 22. Государственные внутренние заимствования Новосибирской области

1. Утвердить Программу государственных внутренних заимствований Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 16 к настоящему Закону.

2. Предоставить министерству финансов и налоговой политики Новосибирской области право неоднократно осуществлять привлечение и погашение бюджетных кредитов на пополнение остатка средств на едином счете бюджета в соответствии с пунктом 2 статьи 93.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 23. Государственный внутренний долг Новосибирской области и расходы на его обслуживание

1. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Новосибирской области на 1 января 2023 года в сумме 62 590 147,2 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Новосибирской области в сумме 650 000,0 тыс. рублей, на 1 января 2024 года в сумме 69 962 001,6 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Новосибирской области в сумме 650 000,0 тыс. рублей, и на 1 января 2025 года в сумме 75 227 952,3 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Новосибирской области в сумме 650 000,0 тыс. рублей.

2. Установить объем расходов областного бюджета на обслуживание государственного внутреннего долга Новосибирской области на 2022 год в сумме 2 913 674,4 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 3 792 517,9 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 4415215,0 тыс. рублей.

Статья 24. Предоставление государственных гарантий Новосибирской области в валюте Российской Федерации

Утвердить программу государственных гарантий Новосибирской области в валюте Российской Федерации на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 17 к настоящему Закону.

Статья 25. Предоставление бюджетных кредитов из областного бюджета

1. Установить лимиты предоставления бюджетных кредитов из областного бюджета:

1) в 2022 году: выдаваемых на срок в пределах финансового года - в сумме 100 000,0 тыс. рублей; на срок, выходящий за пределы финансового года, - в сумме 0,0 тыс. рублей;

2) в 2023 году: выдаваемых на срок в пределах финансового года - в сумме 100 000,0 тыс. рублей; на срок, выходящий за пределы финансового года, - в сумме 0,0 тыс. рублей;

3) в 2024 году: выдаваемых на срок в пределах финансового года - в сумме 100 000,0 тыс. рублей; на срок, выходящий за пределы финансового года, - в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Цели и условия предоставления бюджетных кредитов из областного бюджета местным бюджетам устанавливаются в соответствии с Положением об условиях и порядке предоставления бюджетных кредитов согласно приложению 18 к настоящему Закону.

Статья 26. Особенности использования остатков средств областного бюджета на начало текущего финансового года

Установить, что остатки средств областного бюджета на начало текущего финансового года в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Новосибирской области государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году, могут направляться на увеличение бюджетных ассигнований на указанные цели в случае, если бюджетные ассигнования на оплату государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг не предусмотрены настоящим Законом.

Статья 27. Особенности урегулирования задолженности перед Новосибирской областью

Установить, что в порядке и случаях, предусмотренных федеральным законодательством о судопроизводстве, об исполнительном производстве и о несостоятельности (банкротстве), министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области вправе принимать решения о заключении мировых соглашений, устанавливая условия урегулирования задолженности должников по денежным обязательствам перед Новосибирской областью в части возврата в областной бюджет бюджетных кредитов (иных средств, предоставленных на возвратной основе), следующими способами:

1) предоставление отступного;

2) обмен требований на доли в уставном капитале должника;

3) предоставление акций, конвертируемых в акции облигаций или иных ценных бумаг;

4) новация обязательств;

5) прощение долга;

6) иными предусмотренными федеральным законодательством способами, если такие способы прекращения обязательств не нарушают права иных кредиторов, требования которых включены в реестр требований кредиторов.

Статья 28. Средства, подлежащие казначейскому сопровождению

Установить, что казначейскому сопровождению подлежат следующие средства, получаемые юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами - производителями товаров, работ, услуг, за исключением средств, предусмотренных статьей 242.27 Бюджетного кодекса Российской Федерации:

1) авансовые платежи по государственным контрактам о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым получателями средств областного бюджета на сумму 50 000,0 тыс. рублей и более;

2) авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым государственными бюджетными и автономными учреждениями Новосибирской области на сумму 50 000,0 тыс. рублей и более, источником финансового обеспечения исполнения которых являются средства, предоставляемые из областного бюджета;

3) авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым исполнителями и соисполнителями в рамках исполнения государственных контрактов, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, контрактов (договоров), предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи;

4) бюджетные инвестиции юридическим лицам из областного бюджета, предоставляемые в соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации;

5) субсидии юридическим лицам из областного бюджета (за исключением субсидий из областного бюджета государственным бюджетным и автономным учреждениям Новосибирской области);

6) взносы в уставные (складочные) капиталы (вклады в имущество) юридических лиц (их дочерних обществ), источником финансового обеспечения исполнения которых являются субсидии и бюджетные инвестиции, указанные в пунктах 4 и 5 настоящей статьи;

7) авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым получателями субсидий и бюджетных инвестиций, указанных в пунктах 4 и 5 настоящей статьи, а также получателями взносов (вкладов), указанных в пункте 6 настоящей статьи, источником финансового обеспечения исполнения которых являются такие субсидии, бюджетные инвестиции и взносы (вклады);

8) авансовые платежи, получаемые юридическими лицами по контрактам (договорам) о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым исполнителями и соисполнителями в рамках исполнения контрактов (договоров), предусмотренных пунктом 7 настоящей статьи.

Статья 29. Особенности исполнения областного бюджета в 2022 году

1. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации следующие основания для внесения в 2022 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета:

1) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в случае создания, реорганизации, ликвидации государственных учреждений, государственных унитарных предприятий Новосибирской области в пределах ассигнований, предусмотренных главному распорядителю (главным распорядителям) средств областного бюджета;

2) изменение бюджетной классификации расходов бюджетов Российской Федерации без изменения целевого направления расходования бюджетных средств при изменении порядка применения бюджетной классификации;

3) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству здравоохранения Новосибирской области, министерству труда и социального развития Новосибирской области, министерству образования Новосибирской области, министерству культуры Новосибирской области, министерству физической культуры и спорта Новосибирской области и министерству финансов и налоговой политики Новосибирской области, между главными распорядителями средств областного бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в целях сохранения достигнутого в 2018 году соотношения между уровнем оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, поименованных в Указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", от 1 июня 2012 года № 761 "О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы", от 28 декабря 2012 года № 1688 "О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", и среднемесячной начисленной заработной платой наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Новосибирской области;

4) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в случае исполнения требований об уплате налога, сбора, страховых взносов, решений налоговых органов, органов управления государственными внебюджетными фондами о взыскании налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов, об уплате финансовых санкций за совершение правонарушений, постановлений уполномоченных должностных лиц о наложении административных штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства областного бюджета;

5) увеличение (уменьшение) бюджетных ассигнований в объеме безвозмездных поступлений, предоставляемых областному бюджету и имеющих целевое назначение, в случае доведения (отзыва) лимитов бюджетных обязательств в части переданных Управлению Федерального казначейства по Новосибирской области полномочий получателя средств федерального бюджета по перечислению в областной бюджет межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах сумм, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств областного бюджета;

6) увеличение (уменьшение) бюджетных ассигнований в объеме безвозмездных поступлений, предоставляемых областному бюджету и имеющих целевое назначение, в случае принятия (изменения) федеральных законов, правовых актов федеральных органов государственной власти, утверждающих распределение субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федерального бюджета;

7) увеличение (уменьшение) бюджетных ассигнований в объеме безвозмездных поступлений, предоставляемых областному бюджету и имеющих целевое назначение, в случае заключения (изменения) соглашений о предоставлении субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц;

8) перераспределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств, разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов бюджетов, в том числе вновь вводимым, на исполнение расходных обязательств, в целях финансового обеспечения (софинансирования) которых из федерального бюджета предоставляются субсидии и иные межбюджетные трансферты на основании соглашений (проектов соглашений) с федеральными органами государственной власти о предоставлении средств из федерального бюджета и (или) правового акта, определяющего долю софинансирования расходного обязательства из федерального бюджета;

9) увеличение бюджетных ассигнований за счет остатков субсидий и иных межбюджетных трансфертов, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, имеющих целевое назначение, не использованных на начало текущего финансового года, а также восстановленных в текущем финансовом году;

10) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов, предусмотренных главному распорядителю средств областного бюджета в текущем финансовом году, при необходимости возврата средств в федеральный бюджет в результате нарушения исполнения обязательств, предусмотренных соглашениями о предоставлении субсидии из федерального бюджета;

11) перераспределение утвержденных в текущем финансовом году бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств областного бюджета или в пределах ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств областного бюджета, в том числе между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов, в случае осуществления реорганизуемыми, упраздняемыми, переименованными или объединяемыми органами государственной власти Новосибирской области ликвидационных и иных организационно-штатных мероприятий;

12) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству труда и социального развития Новосибирской области за счет субвенции из федерального бюджета на социальные выплаты безработным гражданам, между разделами, подразделами и видами расходов классификации расходов бюджетов в целях финансового обеспечения полномочия Российской Федерации, переданного для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии со статьей 7.1 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации";

13) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в целях осуществления выплат пособий, компенсаций и иных выплат гражданам, кроме публичных нормативных обязательств;

14) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов, предусмотренных главному распорядителю средств областного бюджета в текущем финансовом году, в целях погашения просроченной кредиторской задолженности главного распорядителя средств областного бюджета и (или) находящихся в его ведении государственных учреждений Новосибирской области в соответствии с решениями Правительства Новосибирской области;

15) перераспределение бюджетных ассигнований между видами расходов классификации расходов бюджетов, предусмотренных главному распорядителю средств областного бюджета в текущем финансовом году, в целях реализации государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2020 года № 189-ФЗ "О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере";

16) перераспределение бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом, предусмотренных главному распорядителю средств областного бюджета на капитальные вложения, в рамках одного объекта капитального строительства и в пределах общего объема бюджетных ассигнований на капитальные вложения, предусмотренного главному распорядителю средств областного бюджета в текущем финансовом году и плановом периоде.

2. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения в 2022 году изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета является распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 4 настоящего Закона бюджетных ассигнований на 2022 год в объеме 182 347,2 тыс. рублей, предусмотренных по подразделу "Другие общегосударственные вопросы" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов, на реализацию решений Правительства Новосибирской области, направленных на совершенствование системы материальной мотивации государственных гражданских служащих Новосибирской области, в том числе на материальное стимулирование государственных гражданских служащих Новосибирской области, участвующих в реализации национальных и региональных проектов.

3. Установить, что в ходе исполнения областного бюджета в 2022 году в соответствии с решениями Правительства Новосибирской области в сводную бюджетную роспись областного бюджета без внесения изменений в настоящий Закон могут быть внесены изменения в случае перераспределения бюджетных ассигнований на увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Новосибирской области с целью направления бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции.

4. Установить, что в ходе исполнения областного бюджета в 2022 году внесение изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета без внесения изменений в настоящий Закон по основанию, установленному пунктом 14 части 1 настоящей статьи, осуществляется в срок до 31 марта 2022 года.

5. Установить, что в случае внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи областного бюджета без внесения изменений в настоящий Закон по основаниям, установленным частью 1 настоящей статьи, министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области направляет в Законодательное Собрание Новосибирской области информацию о внесении изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета одновременно с отчетом об исполнении областного бюджета за первый квартал, полугодие и девять месяцев и с проектом закона об исполнении областного бюджета за отчетный финансовый год.

Статья 30. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Губернатор Новосибирской области А.А.Травников







