Закон Оренбургской области от 23 декабря 2021 года № 158 / 58-VII-ОЗ "О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Оренбургской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Принят Законодательным Собранием области 16 декабря 2021 года

Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Оренбургской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Оренбургской области (далее - Фонд) на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда - в сумме 31 727 271,0 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, - в сумме 31 021 334,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда - в сумме 31 727 271,0 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Фонда - в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2023 и 2024 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2023 год - в сумме 33 425 643,1 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, - в сумме 32 719 706,6 тыс. рублей, на 2024 год - в сумме 35 362 137,4 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, - в сумме 34 656 200,9 тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2023 год - в сумме 33 425 643,1 тыс. рублей, на 2024 год - в сумме 35 362 137,4 тыс. рублей;

3) дефицит бюджета Фонда на плановый период 2023 и 2024 годов - в сумме 0,0 тыс. рублей.

Статья 2. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

Статья 3. Доходы бюджета Фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Установить, что доходы бюджета Фонда формируются за счет межбюджетных трансфертов, передаваемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, и прочих доходов, подлежащих зачислению в бюджет Фонда в соответствии с законодательством Российской Федерации:

на 2022 год - в суммах согласно приложению 2 к настоящему Закону;

на плановый период 2023 и 2024 годов - в суммах согласно приложению 3 к настоящему Закону.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Утвердить распределение бюджетных ассигнований Фонда по разделам, подразделам, целевым статьям, группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета:

на 2022 год - согласно приложению 4 к настоящему Закону;

на плановый период 2023 и 2024 годов - согласно приложению 5 к настоящему Закону.

Статья 5. Дополнительные основания для внесения изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета Фонда

Установить следующие дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда без внесения изменений в настоящий Закон:

перераспределение бюджетных ассигнований между видами расходов в пределах общего объема по целевой статье расходов в целях предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на возмещение затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной за пределами Оренбургской области лицам, застрахованным на территории Оренбургской области, в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования, за счет средств субвенций, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования;

увеличение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования за счет отдельных видов неналоговых доходов, поступающих на формирование части нормированного страхового запаса в соответствии с частью 6.3 статьи 26 Федерального закона от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон);

увеличение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования за счет поступивших в 2022 году отдельных видов безвозмездных поступлений и неналоговых доходов, не подлежащих возврату в соответствии с бюджетным законодательством;

увеличение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования за счет остатков средств на счете по учету средств обязательного медицинского страхования бюджета Фонда на 1 января 2022 года, образовавшихся за счет неполного использования поступивших в 2021 году отдельных видов безвозмездных поступлений и неналоговых доходов, не подлежащих возврату в соответствии с бюджетным законодательством;

увеличение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходов бюджета Фонда в соответствии с целями предоставления межбюджетных трансфертов, поступающих в бюджет Фонда, в случае и порядке, которые установлены пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Статья 6. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию

Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций на 2022 год в размере 0,95 процента от суммы средств, поступающих в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.

Статья 7. Нормированный страховой запас Фонда

1. Установить, что размер средств нормированного страхового запаса Фонда на 2022 год для дополнительного финансового обеспечения реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования не превышает 2 580 000,0 тыс. рублей.

2. Установить, что средства нормированного страхового запаса Фонда используются:

1) на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальных программ обязательного медицинского страхования;

2) на расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования;

3) на финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования;

4) на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

Статья 8. Вступление в силу настоящего Закона

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.

Губернатор Д.В.Паслер







