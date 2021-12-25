Указ губернатора Псковской области от 24 декабря 2021 года № 208-УГ "О внесении изменений в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьями 6 и 31 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.", постановлением Главного государственного санитарного врача по Псковской области Нестерука А.В. от 23 декабря 2021 г. № 34 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям", статьями 6 и 12 Закона области от 04 мая 2008 г. № 762-ОЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", на основании распоряжения Администрации области от 05 марта 2020 г. № 133-р "О введении режима повышенной готовности Псковской областной - территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области" постановляю:

1. Внести в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) преамбулу после слов "постановлением Главного государственного санитарного врача по Псковской области Нестерука А.В. от 19 ноября 2021 г. № 33 "О проведении профилактических прививок обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования по эпидемическим показаниям"," дополнить словами "постановлением Главного государственного санитарного врача по Псковской области Нестерука А.В. от 23 декабря 2021 г. № 34 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям",";

2) в пункте 7.6:

а) абзац первый дополнить словами ", постановлением Главного государственного санитарного врача по Псковской области Нестерука А.В. от 23 декабря 2021 г. № 34 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям" (далее - постановление № 34)";

б) в подпункте 1 слова "указанными в подпунктах 6, 7 пункта 7.7, пункте 7.10 настоящего указа, требований постановления № 27, постановления № 33, пунктов 7.7, 7.8, 7.10" заменить словами "указанными в подпунктах 6, 7 пункта 7.7, пунктах 7.10, 7.11 настоящего указа, требований постановления № 27, постановления № 33, постановления № 34, пунктов 7.7, 7.8, 7.10, 7.11";

в) подпункт 2 дополнить словами ", постановления № 34";

3) в пункте 7.9:

а) в абзаце первом слова "пунктах 7.7, 7.8, 7.10" заменить словами "пунктах 7.7, 7.8, 7.10, 7.11";

б) в абзаце втором слова "пунктах 7.7, 7.8, 7.10" заменить словами "пунктах 7.7, 7.8, 7.10, 7.11";

в) в абзаце третьем слова "пунктах 7.7, 7.8, 7.10" заменить словами "пунктах 7.7, 7.8, 7.10, 7.11";

4) дополнить пунктом 7.11 следующего содержания:

"7.11. В течение трех дней после дня наступления срока, установленного пунктом 2 постановления № 34 для организации проведения профилактических прививок первым компонентом двухкомпонентной вакцины или однокомпонентной вакциной от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), для подтверждения выполнения требований постановления № 34:

1) органы государственной власти Псковской области, иные государственные органы Псковской области представляют в отношении лиц в возрасте от 60 до 65 лет, работающих на основании трудового договора, гражданско-правового договора, служебного контракта, в электронном виде сведения по форме согласно приложению № 8 к настоящему указу в Управление государственной службы и кадров Администрации Псковской области по адресу электронной почты yus.bovkina@pskov.ru;

2) органы местного самоуправления представляют в отношении лиц в возрасте от 60 до 65 лет, работающих на основании трудового договора, гражданско-правового договора, служебного контракта, в электронном виде сведения по форме согласно приложению № 8 к настоящему указу в Управление по местному самоуправлению и территориальному развитию Администрации Псковской области по адресу электронной почты info-umstr@pskov.ru;

3) организации, подведомственные органам исполнительной власти Псковской области:

а) осуществляющие деятельность в сферах, указанных в подпункте 1.1 пункта 1 постановления № 34, представляют в отношении лиц (в том числе в возрасте от 60 до 65 лет), работающих на основании трудового договора, гражданско-правового договора (в том числе вахтовым методом), в электронном виде сведения по форме согласно приложению № 8 к настоящему указу соответствующему уполномоченному органу по адресу электронной почты, указанному в приложении № 4 к настоящему указу;

б) осуществляющие деятельность в сферах, не указанных в подпункте 1.1 пункта 1 постановления № 34, представляют в отношении лиц в возрасте от 60 до 65 лет, работающих на основании трудового договора, гражданско-правового договора (в том числе вахтовым методом), в электронном виде сведения по форме согласно приложению № 8 к настоящему указу соответствующему уполномоченному органу по адресу электронной почты, указанному в приложении № 4 к настоящему указу;

4) организации, подведомственные органам местного самоуправления:

а) осуществляющие деятельность в сферах, указанных в подпункте 1.1 пункта 1 постановления № 34, представляют в отношении лиц (в том числе в возрасте от 60 до 65 лет), работающих на основании трудового договора, гражданско-правового договора (в том числе вахтовым методом), в электронном виде сведения по форме согласно приложению № 8 к настоящему указу соответствующему уполномоченному органу по адресу электронной почты, указанному в приложении № 4 к настоящему указу;

б) осуществляющие деятельность в сферах, не указанных в подпункте 1.1 пункта 1 постановления № 34, представляют в отношении лиц в возрасте от 60 до 65 лет, работающих на основании трудового договора, гражданско-правового договора (в том числе вахтовым методом), в электронном виде сведения по форме согласно приложению № 8 к настоящему указу в Управление по местному самоуправлению и территориальному развитию Администрации Псковской области по адресу электронной почты info-umstr@pskov.ru;

5) иные организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сферах, указанных в подпункте 1.1 пункта 1 постановления № 34, представляют в отношении лиц (в том числе в возрасте от 60 до 65 лет), работающих на основании трудового договора, гражданско-правового договора (в том числе вахтовым методом), в электронном виде сведения по форме согласно приложению № 8 к настоящему указу соответствующему уполномоченному органу по адресу электронной почты, указанному в приложении № 4 к настоящему указу;

6) иные организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сферах, не указанных в подпункте 1.1 пункта 1 постановления № 34, представляют в отношении лиц в возрасте от 60 до 65 лет, работающих на основании трудового договора, гражданско-правового договора (в том числе вахтовым методом), в электронном виде сведения по форме согласно приложению № 8 к настоящему указу в Комитет по социальной защите Псковской области по адресу электронной почты: soc-info@obladmin.pskov.ru.

При осуществлении организацией, индивидуальным предпринимателем деятельности в нескольких сферах, указанных в приложении № 4 к настоящему указу, сведения представляются в один из уполномоченных органов по выбору организации, индивидуального предпринимателя.";

5) в Перечне органов исполнительной власти Псковской области и подразделений Аппарата Администрации Псковской области, уполномоченных осуществлять контроль за соблюдением органами, организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность на территории Псковской области, требований постановления исполняющей обязанности Главного государственного санитарного врача по Псковской области Припутенко Е.В. от 08 октября 2021 г. № 27 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям", постановления Главного государственного санитарного врача по Псковской области Нестерука А.В. от 19 ноября 2021 г. № 33 "О проведении профилактических прививок обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования по эпидемическим показаниям" (далее - Перечень) в приложении № 4:

а) наименование Перечня дополнить словами ", постановления Главного государственного санитарного врача по Псковской области Нестерука А.В. от 23 декабря 2021 г. № 34 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям";

б) строку 5 Перечня изложить в следующей редакции:

в) строку 9 Перечня изложить в следующей редакции:

г) строку 17 Перечня изложить в следующей редакции:

д) строку 18 Перечня изложить в следующей редакции:

е) строку 21 Перечня изложить в следующей редакции:

ж) строку 22 Перечня изложить в следующей редакции:

з) строку 25 Перечня изложить в следующей редакции:

и) строку 26 Перечня изложить в следующей редакции:

6) дополнить приложением № 8 в редакции согласно приложению к настоящему указу.

2. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области М.Ведерников







