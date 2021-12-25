Ракетный крейсер "Генералиссимус Суворов" покинул цех для спуска на воду

Генералиссимус Суворов и капитан I ранга Артемов - эти два имени вместе называем открыто впервые и отныне запомним.

Сегодня, 25 декабря, на оборонной верфи "Севмаш" вывели из эллинга для спуска на воду стратегический подводный крейсер "Генералиссимус Суворов" - второй серийный ракетоносец, построенный по проекту 955 "Борей-А" Санкт-петербургского ЦКБ "Рубин".

А перед тем, как гендиректор "Севмаша" Михаил Будниченко дал команду "Стапель-поезд на ход!", символическую бутылку шампанского о кормовой руль нового корабля по заведенной традиции разбил командир экипажа капитан I ранта Виктор Артемов.

Эта церемония, повторяющаяся из года в год, всякий раз вызывает яркие эмоции создателей корабля и тех, кто оказывается на таком событии впервые. Осторожно, со скоростью три метра в минуту, специальная транспортная система перемещает огромный, 170 метров в длину, подводный крейсер в сторону плавдока "Сухона". С его помощью "Генералиссимус Суворов" и примет крещение в водах Белого моря.

В этом раз на выводе со стапеля новый ракетоносец встречали первые лица ВМФ и Северного флота, Объединенной судостроительной корпорации, куда входят северодвинские верфи "Севмаш" и "Звездочка", руководители и ведущие специалисты КБ-проектанта, представители местных органов власти.

Главком ВМФ адмирал Николай Евменов поздравил корабелов с очередной производственной победой и подчеркнул, что корабли проекта "Борей-А" уже доказали свою надежность, охраняя рубежи страны.

Добавим к сказанному, что всего несколько дней назад, 21 декабря, здесь же был передан в состав флота и поднял Андреевский флаг ракетоносец той же серии "Князь Олег". А вместе с ним - многоцелевая атомная подводная лодка "Новосибирск" проекта "Ясень-М". В мае подняла Андреевский флаг и в июне ушла к месту службы на Северный флот головная в этой линейке многоцелевых АПЛ "Казань".

А еще в 2021 году на "Севмаше" заложили два подводных ракетоносца "Дмитрий Донской" и "Князь Потемкин" (продолжение серии "Борей-А") и вывели из эллинга для достройки на плаву и последующих испытаний многоцелевой "Красноярск" (проект "Ясень-М").

- Мы работали без праздников и выходных, чтобы выполнить сдаточную программу, - сказал по этому поводу генеральный директор верфи Михаил Будниченко. - Четыре дня назад на "Севмаше" состоялась передача ВМФ сразу двух атомных подводных лодок. Такого не было в атомном отечественном кораблестроении уже 50 лет. Старт боевой службе подлодкам "Князь Олег" и "Новосибирск" дал президент России. И вот сегодня еще одно важное событие: второй серийный корабль проекта "Борей-А" подошел к новому этапу строительства - началу большого цикла испытаний. У набережной предприятия и в море "Генералиссимус Суворов" будет проверен во всех режимах…

Как сообщалось накануне, подводный крейсер "Генералиссимус Суворов" заложен на "Севмаше" 26 декабря 2014 года и относится к четвертому поколению атомоходов усовершенствованного проекта "Борей-А". В этой серии реализованы принципиально новые технические решения, снижен уровень физических полей, повышена безопасность, выполнен комплекс работ по импортозамещению.

На расширенной коллегии Минобороны РФ 21 декабря министр Сергей Шойгу дал открыто понять, что прием в состав флота атомного подводного крейсера "Генералиссимус Суворов" - приоритетная задача на 2022 год.