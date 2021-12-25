Депутата Тульской гордумы заподозрили в мошенничестве

Депутата Тульской городской думы задержали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Дело против него завели по материалам регионального управления ФСБ России. Как сообщили в СУ СКР по Тульской области, в ближайшее время в суд будет направлено ходатайство об аресте.

По версии следствия, депутат оформил трех человек на работу в качестве своих помощников. Однако никто из этих людей фактически своих обязанностей не исполнял.

Средства, которые начислялись им в качестве зарплаты и других положенных выплат, получал сам подозреваемый, и продолжалось это с октября 2019 года до недавнего времени.

- Его действиями бюджету муниципального образования город Тула причинен ущерб в особо крупном размере, - отметили в СУ СКР по региону. - В настоящее время следователями СК России по Тульской области проводится комплекс следственных и иных процессуальных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления.