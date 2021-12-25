Суд арестовал следователя ГСУ МВД по Москве и столичного предпринимателя

Сотрудник следственного главка МВД по Москве Магомед Тагиров и столичный коммерсант Леонид Венжик, обвиняемые в серьезном преступлении, проведут ближайшие 60 дней за решеткой. Такое решение в субботу принял Пресненский суд Москвы.

"Суд удовлетворил ходатайство представителя СК и избрал Тагирову и Венжику меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Оба они проходят по делу, возбужденному по части 4 статьи 291.1 УК РФ - посредничество во взятке в особо крупном размере", - сообщили в суде.

Других подробностей уголовного дела там не разглашали. Однако, судя по тяжести инкриминируемой Тагирову и Венжику статьи, наказание по ней может достигать 12 лет заключения - дело обещает быть резонансным. О его фигурантах известно следующее. 11-й отдел следственного главка МВД Москвы, в котором работает Тагиров, специализируется на расследовании экономических преступлений и преступлений в банковской сфере. Следователь Тагиров вел там, в том числе, громкие уголовные дела. В частности, в отношении бывшего гендиректора Тушинского машиностроительного завода, которого три года назад признали виновным в причинении материального ущерба предприятию на 870 млн рублей.

Совладелец компании "Перловы и Ко" Леонид Венжик известен как один из хозяев популярного в Москве магазина "Чайный дом" на Мясницкой. Его построил в 1890 году основатель компании Сергей Перлов. Здание было исполнено в традиционном китайском стиле и ныне является объектом культурного наследия народов РФ. Компания "Перловы и Ко" имеет в этом здании свой офис.