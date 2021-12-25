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25.12.2021 13:58
Рубрика: Происшествия

Томскую "Ленту" эвакуировали из-за пожара в отделе пиротехники

Текст: Нина Рузанова

Около 500 посетителей и 150 сотрудников эвакуировали из супермаркета "Лента" на улице Пушкина в Томске из-за пожара. Как сообщает ГУ МЧС по Томской области, возгорание произошло в отделе пиротехники.

Фото: Зорикто Дагбаев/ТАСС
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На кадрах, которые успели снять очевидцы в магазине, видно, как взрывается пиротехника.

По данным спасателей, предварительная площадь пожара составила 20 квадратных метров. Вызов на пульт дежурного поступил в 16.14, а уже в 16.26 возгорание ликвидировали. Пострадавших нет.

Это уже второй пожар в томской сети "Лента" за неделю. 21 декабря огонь уничтожил здание гипермаркета площадью свыше пяти тысяч квадратных метров на улице Елизаровых. Ущерб владельцы оценили в два миллиарда рублей. Причиной ЧП стал поджог, обвиняемый помещен под стражу.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск РГ-Видео

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