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25.12.2021 11:36
Рубрика: Происшествия

В массовом ДТП под Волгоградом погибли два человека

Текст: Тимур Алиев

Авария с участием более шести автомобилей произошла сегодня в Новоаннинском районе Волгоградской области, сообщает ТАСС.

Якутские спасатели вылетели к застрявшей на автозимнике колонне

По предварительным данным, погибли два человека, есть пострадавшие.

Одной из причин ДТП стал выезд на встречную полосу автомобиля Infiniti, где его занесло и произошло лобовое столкновение, сообщили агентству в в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

По данным местных СМИ, в результате ДТП разбилась фура из Калмыкии, "Лада Калина" из Дагестана, московская Toyota Camry, Infiniti из Ярославской области, а также Volkswagen Polo и "Лада Приора" из Волгограда.

Ранее ГИБДД по региону обратилось к водителям быть внимательными на дорогах из-за ухудшения погодных условий.

"На отдельных участках федеральных дорог, в виду ухудшения погодных условий, имеются сложные участки, в связи с чем для патрулирования направлены дополнительные экипажи областного батальона ДПС. Сотрудники ГИБДД призывают водителей не совершать необдуманных рискованных маневров, опасных обгонов, в обязательном порядке использовать средства пассивной безопасности", - сообщили в ГИБДД.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область

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