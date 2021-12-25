Закон Владимирской области от 23 декабря 2021 года № 142-ОЗ "Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Принят Законодательным Собранием области 17 декабря 2021 года

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 80039048,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 87929454,8 тыс. рублей;

3) дефицит областного бюджета в сумме 7890406,8 тыс. рублей;

4) верхний предел государственного внутреннего долга Владимирской области на 1 января 2023 года в сумме 8756475,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Владимирской области в сумме 500000,0 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2023 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 79762634,0 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 85477914,4 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 1696520,1 тыс. рублей;

3) дефицит областного бюджета в сумме 5715280,4 тыс. рублей;

4) верхний предел государственного внутреннего долга Владимирской области на 1 января 2024 года в сумме 13674179,8 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Владимирской области в сумме 500000,0 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2024 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 82903835,5 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 82903835,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 3219941,2 тыс. рублей;

3) дефицит областного бюджета в сумме равной нулю;

4) верхний предел государственного внутреннего долга Владимирской области на 1 января 2025 года в сумме 13358650,9 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по государственным гарантиям Владимирской области в сумме 500000,0 тыс. рублей.

Статья 2. Доходы областного бюджета

1. Утвердить доходы областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.

2. Установить на 2022 год минимальную ставку арендной платы за пользование государственным недвижимым имуществом Владимирской области в размере 1915 рублей за 1 квадратный метр в год.

Статья 3. Нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетами муниципальных образований и бюджетом территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. В соответствии с пунктом 2 статьи 1841 Бюджетного кодекса Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетами муниципальных образований и бюджетом территориального фонда обязательного медицинского страхования Владимирской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.

2. Установить дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты по доходам от уплаты акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 3 к настоящему Закону.

3. Установить дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему Закону.

Статья 4. Бюджетные ассигнования областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год в сумме 11783283,4 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 12219904,2 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 12665965,4 тыс. рублей.

2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему Закону.

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на государственную поддержку семьи и детей на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.

4. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на государственную поддержку некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 7 к настоящему Закону.

5. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на поддержку инициатив граждан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.

6. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Владимирской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 9 к настоящему Закону.

7. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Владимирской области на 2022 год в сумме 7645375,1 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 8360370,5 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 8709588,1 тыс. рублей.

8. Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.

9. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 11 к настоящему Закону.

10. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (государственным программам Владимирской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 12 к настоящему Закону.

11. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на реализацию региональных проектов, направленных на достижение результатов реализации федеральных проектов, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года" на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 13 к настоящему Закону.

12. Утвердить распределение бюджетных ассигнований на развитие сельских территорий и улучшение качества жизни сельского населения на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 14 к настоящему Закону.

13. Утвердить размер средств, направляемых на выполнение наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Владимирской области, на 2022 год в сумме 291601,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 341634,9 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 437673,2 тыс. рублей.

14. Установить общий размер резервных фондов администрации Владимирской области на 2022 год в сумме 1850000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 40000,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 40000,0 тыс. рублей.

15. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, предусмотренные настоящим Законом, предоставляются в порядках, устанавливаемых постановлениями администрации Владимирской области или постановлениями уполномоченных администрацией Владимирской области органов государственной власти Владимирской области, в случаях:

1) реализации мероприятий по содействию занятости населения Владимирской области на основании соглашений (договоров), заключенных Департаментом труда и занятости населения Владимирской области с получателями субсидий;

2) компенсации поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг Владимирской области и не участвующим в выполнении государственного задания (заказа), фактических затрат, связанных с предоставлением гражданину, проживающему на территории Владимирской области, социальных услуг, предусмотренных индивидуальной программой, на основании соглашений (договоров), заключенных Департаментом социальной защиты населения Владимирской области с получателями субсидий;

3) реализации издательских проектов и программ в рамках государственной программы Владимирской области "Реализация государственной национальной политики во Владимирской области" на основании соглашений (договоров), заключенных Департаментом региональной политики Владимирской области с получателями субсидий;

4) реализации информационных проектов, направленных на освещение, пропаганду и популяризацию деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворительной деятельности и добровольчества, на основании соглашений (договоров), заключенных Департаментом региональной. политики Владимирской области с получателями субсидий;

5) оказания государственной поддержки в соответствии с государственной программой Владимирской области "Развитие малого и среднего предпринимательства во Владимирской области", а также в связи с реализацией непрограммных мероприятий поддержки малого и среднего предпринимательства на основании соглашений (договоров), заключенных Департаментом предпринимательства Владимирской области и Департаментом экономического развития Владимирской области с получателями субсидий;

6) оказания государственной поддержки в соответствии с Государственной программой развития агропромышленного комплекса Владимирской области на основании соглашений (договоров), заключенных Департаментом сельского хозяйства Владимирской области с получателями субсидий;

7) оказания государственной поддержки в области охраны окружающей среды на основании соглашений (договоров), заключенных Департаментом природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области с получателями субсидий;

8) возмещения недополученных доходов по поддержке переоборудования существующей автомобильной техники, включая общественный транспорт и коммунальную технику, для использования природного газа в качестве топлива на основании соглашений (договоров), заключенных Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области с получателями субсидий;

9) возмещения потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров по сниженным тарифам в пригородном сообщении по территории Владимирской области по выходным и нерабочим праздничным дням с 1 мая по 30 сентября включительно, на основании соглашений (договоров), заключенных Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области с получателями субсидий;

10) компенсации организациям железнодорожного транспорта потерь в доходах, возникающих в результате установления льготы по тарифам на проезд обучающимся старше 7 лет, осваивающим образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования, студентам очной формы обучения профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, постоянно проживающим на территории Владимирской области, железнодорожным транспортом общего пользования в поездах пригородного сообщения, на основании соглашений (договоров), заключенных Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области с получателями субсидий;

11) возмещения потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с установлением тарифов на осуществление перевозок пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении ниже экономически обоснованного уровня на основании соглашений (договоров), заключенных Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области с получателями субсидий;

12) возмещения части затрат по обеспечению безопасности на объектах транспортной инфраструктуры (автовокзалы, автостанции) на основании соглашений (договоров), заключенных Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области с получателями субсидий;

13) компенсации части затрат по развитию заправочной инфраструктуры компримированного природного газа на основании соглашений (договоров), заключенных Департаментом транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области с получателями субсидий;

14) возмещения части затрат на приобретенное энергоэффективное оборудование, используемое в процессе реализации мероприятий (проектов) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, на основании соглашений (договоров), заключенных Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области с получателями субсидий;

15) возмещения части затрат в связи с выполнением работ по подготовке внутридомового газового оборудования частных домовладений (квартир) к приему газа на основании соглашений (договоров), заключенных Департаментом жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области с получателями субсидий.

16. Предусмотреть бюджетные ассигнования на предоставление субсидий юридическим лицам - коммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) унитарными предприятиями и юридическими лицами, 100 процентов акций (долей) которых принадлежит Российской Федерации, субъекту Российской Федерации, на возмещение затрат в связи с ранее осуществленными капитальными вложениями в объекты транспортной, инженерной, энергетической и коммунальной инфраструктуры, необходимые для реализации новых инвестиционных проектов, находящиеся в собственности указанных юридических лиц. Предоставление указанных субсидий осуществляется на основании соглашений (договоров) о предоставлении субсидий, заключенных Департаментом экономического развития Владимирской области с получателями субсидий.

17. Установить, что бюджетные ассигнования на реализацию государственных полномочий по проведению государственной экологической экспертизы, предусмотренные по подразделу "Другие вопросы в области охраны окружающей среды" раздела "Охрана окружающей среды" классификации расходов бюджетов, предоставляются в объеме до 186,9 тыс. рублей ежегодно в случае и в пределах поступления доходов областного бюджета от сборов, вносимых заказчиками документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, организация и проведение которой осуществляются Департаментом природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области, рассчитанных в соответствии со сметой расходов на проведение государственной экологической экспертизы.

18. Установить, что казначейскому сопровождению, источником финансового обеспечения которых являются средства областного бюджета, подлежат:

1) средства, получаемые юридическими лицами на основании государственных контрактов, договоров (соглашений), контрактов (договоров), источником финансового обеспечения исполнения которых являются предоставляемые из областного бюджета средства, к которым не могут быть отнесены авансы и расчеты:

а) по государственным контрактам, заключаемым на сумму менее 50000,0 тыс. рублей;

б) по контрактам (договорам), заключаемым на сумму менее 50000,0 тыс. рублей областными бюджетными или автономными учреждениями, лицевые счета которым открыты в Федеральном казначействе, за счет средств, поступающих указанным учреждениям в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) субсидии, предоставляемые из областного бюджета юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг) в рамках государственной поддержки сельского хозяйства;

3) субсидии, предоставляемые из областного бюджета некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области":

а) на осуществление ее деятельности по контрактам (договорам) о поставке товаров (выполнении работ, оказании услуг), не содержащим авансовые платежи, заключаемым на сумму 500,0 тыс. рублей и более;

б) на мероприятия при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

4) субсидии некоммерческой организации "Фонд развития промышленности" на финансовое обеспечение ее деятельности по контрактам (договорам) о поставке товаров (выполнении работ, оказании услуг), не содержащим авансовые платежи, заключаемым на сумму 500,0 тыс. рублей и более, и по предоставлению займов хозяйствующим субъектам в сфере промышленности;

5) средства, получаемые юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами - производителями товаров, работ, услуг, областными бюджетными и автономными учреждениями в случаях, установленных федеральными законами, решениями Правительства Российской Федерации, включая государственные контракты, исполнение которых подлежит банковскому сопровождению в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 5. Бюджетные инвестиции юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями

Утвердить распределение бюджетных ассигнований на предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями и государственными (муниципальными) унитарными предприятиями, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 15 к настоящему Закону.

Статья 6. Особенности установления отдельных расходных обязательств Владимирской области в сфере социальной политики

Установить, что в 2022 году размер областного материнского (семейного) капитала, предусмотренного Законом Владимирской области от 29 декабря 2011 года № 127-ОЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, на территории Владимирской области", составляет 68235 рублей.

Статья 7. Особенности использования бюджетных ассигнований на обеспечение деятельности органов государственной власти Владимирской области, государственных органов Владимирской области и областных государственных учреждений

Решения, приводящие к увеличению в 2022-2024 годах штатной численности государственных гражданских служащих и работников органов государственной власти Владимирской области, государственных органов Владимирской области и работников областных государственных учреждений, не принимаются, за исключением решений, связанных с исполнением переданных государственных полномочий Российской Федерации.

Статья 8. Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований, Пенсионного фонда Российской Федерации и федеральному бюджету на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить общий объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на 2022 год в сумме 30885515,8 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 30273769,5 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 24924692,1 тыс. рублей.

2. Утвердить бюджетные ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 16 к настоящему Закону.

3. Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных образований, предоставляемых из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения, на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 17 к настоящему Закону.

4. Установить значения на 2022-2024 годы:

1) критерия выравнивания финансовых возможностей городских поселений за счет средств областного бюджета - 1997 рублей на одного жителя;

2) критерия выравнивания финансовых возможностей сельских поселений за счет средств областного бюджета - 2499 рублей на одного жителя;

3) минимального критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности городских поселений за счет средств бюджетов муниципальных районов - 4672 рубля на одного жителя;

4) минимального критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселений за счет средств бюджетов муниципальных районов - 3878 рублей на одного жителя;

5) критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) за счет средств областного бюджета - 11040 рублей на одного жителя.

5. Утвердить распределение дотаций бюджетам муниципальных образований на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 18 к настоящему Закону.

6. Утвердить дополнительные нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципальных районов (городских округов) взамен дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 19 к настоящему Закону.

7. Дотации местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов и иные дотации местным бюджетам из областного бюджета предоставляются в случае:

1) финансового обеспечения исполнения расходных обязательств муниципальных образований при недостатке собственных доходов бюджетов муниципальных образований Владимирской области по итогам исполнения местных бюджетов за отчетный период;

2) стимулирования органов местного самоуправления, достигших наилучших результатов по увеличению налогового потенциала, по качеству организации и осуществления бюджетного процесса, а также способствующих развитию гражданского общества путем введения самообложения граждан и через добровольные пожертвования;

3) выполнения отдельных поручений Губернатора области;

4) снижения дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) на очередной финансовый год от текущего финансового года;

5) частичной компенсации дополнительных расходов местных бюджетов в связи с увеличением минимального размера оплаты труда;

6) предоставления дотаций, источником финансового обеспечения которых являются дотации, предоставленные из федерального бюджета.

8. Распределение дотаций местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов и иных дотаций местным бюджетам из областного бюджета (за исключением дотаций местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов и иных дотаций местным бюджетам, распределение которых утверждено приложением 18 к настоящему Закону), утверждается постановлением администрации Владимирской области.

9. Утвердить распределение субсидий бюджетам муниципальных образований на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 20 к настоящему Закону.

10. Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета, распределяемых между муниципальными образованиями на конкурсной основе, а также субсидий за счет средств резервного фонда администрации Владимирской области и субсидий, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты за счет резервных фондов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, утверждается постановлением администрации Владимирской области.

11. Утвердить распределение субвенций бюджетам муниципальных образований на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 21 к настоящему Закону.

12. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 22 к настоящему Закону.

13. Распределение иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета (за исключением иных межбюджетных трансфертов, распределение которых утверждено приложением 22 к настоящему Закону), утверждается постановлением администрации Владимирской области.

14. Межбюджетные трансферты из областного бюджета бюджетам муниципальных образований за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Владимирской области направляются на формирование муниципальных дорожных фондов в соответствии с решениями представительных органов муниципальных образований.

15. Территориальным органам Федерального казначейства могут быть переданы на основании решений главных распорядителей средств областного бюджета полномочия получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета в бюджет муниципального образования в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета муниципального образования, в целях софинансирования (финансового обеспечения) которых предоставляются такие межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

16. Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации, предоставляемых из областного бюджета, на 2022 год в сумме 27833,4 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 27833,4 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 27833,4 тыс. рублей.

17. Утвердить объем межбюджетных трансфертов федеральному бюджету, предоставляемых из областного бюджета, на 2022 год в сумме 11792,4 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 11995,3 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 11995,3 тыс. рублей.

Статья 9. Предоставление бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований

1. Установить, что в 2022 году бюджетные кредиты бюджетам муниципальных образований предоставляются из областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам финансирования дефицита областного бюджета, в сумме до 1064202,5 тыс. рублей на срок, выходящий за пределы финансового года.

2. Бюджетные кредиты муниципальным образованиям предоставляются для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных образований, для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных образований в целях погашения долговых обязательств муниципальных образований в виде обязательств по бюджетным кредитам, полученным муниципальным образованием из областного бюджета, для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных образований в целях погашения долговых обязательств муниципальных образований в виде обязательств по кредитам, полученным муниципальным образованием от кредитных организаций.

3. Установить плату за пользование бюджетными кредитами в размере 0,1 процента годовых.

4. Предоставление из областного бюджета бюджетных кредитов муниципальным образованиям, использование и возврат ими бюджетных кредитов, полученных из областного бюджета, осуществляются в порядке, установленном постановлением администрации Владимирской области.

5. Бюджетные кредиты предоставляются муниципальным образованиям из областного бюджета без предоставления муниципальными образованиями обеспечения исполнения своих обязательств по возврату указанных кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных соответствующими договорами.

Статья 10. Государственные внутренние заимствования Владимирской области

Утвердить программу государственных внутренних заимствований Владимирской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 23 к настоящему Закону.

Статья 11. Государственные гарантии Владимирской области

1. Утвердить программу государственных гарантий Владимирской области в валюте Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 24 к настоящему Закону.

2. Предусмотреть бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита бюджета на исполнение государственных гарантий Владимирской области по возможным гарантийным случаям в 2022 году в сумме 50000,0 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 50000,0 тыс. рублей, в 2024 году в сумме 50000,0 тыс. рублей.

Статья 12. Источники финансирования дефицита областного бюджета

Утвердить источники финансирования дефицита областного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 25 к настоящему Закону.

Статья 13. Особенности исполнения областного бюджета в 2022 году

1. На основании абзаца пятого пункта 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации в сводную бюджетную роспись областного бюджета могут быть внесены изменения руководителем финансового органа Владимирской области без внесения изменений в настоящий Закон в случае распределения зарезервированных в составе утвержденных статьей 5 настоящего Закона бюджетных ассигнований, предусмотренных:

1) по подразделу "Фундаментальные исследования" раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов на предоставление грантов на реализацию научных проектов, софинансируемых совместно с Российским научным фондом, в объеме до 15000,0 тыс. рублей на 2022 год, в объеме до 15000,0 тыс. рублей на 2023 год, в объеме до 15000,0 тыс. рублей на 2024 год в соответствии с правовыми актами администрации Владимирской области;

2) по подразделу "Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на участие Владимирской области в федеральных программах, национальных проектах в объеме до 330796,1 тыс. рублей на 2022 год, в объеме до 122622,6 тыс. рублей на 2023 год, в объеме до 202511,1 тыс. рублей на 2024 год в соответствии с правовыми актами администрации Владимирской области;

3) по подразделу "Общеэкономические вопросы" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на бюджетные инвестиции в объекты инфраструктуры в целях реализации новых инвестиционных проектов, определяемых в порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации, в объеме до 405035,7 тыс. рублей на 2022 год, в объеме до 436669,5 тыс. рублей на 2023 год, в объеме до 436669,5 тыс. рублей на 2024 год в соответствии с правовыми актами администрации Владимирской области;

4) по подразделу "Сельское хозяйство и рыболовство" раздела "Национальная экономика" классификации расходов бюджетов на укрепление материально-технической базы и строительство (реконструкцию) объектов государственной и муниципальной собственности в объеме до 40000,0 тыс. рублей на 2022 год, в объеме до 13200,0 тыс. рублей на 2023 год, в объеме до 13200,0 тыс. рублей на 2024 год в соответствии с правовыми актами администрации Владимирской области;

5) по подразделу "Другие вопросы в области здравоохранения" раздела "Здравоохранение" классификации расходов бюджетов на финансовое обеспечение мероприятий по предупреждению распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территории Владимирской области в объеме до 450000,0 тыс. рублей на 2022 год в соответствии с правовыми актами администрации Владимирской области.

2. Установить в соответствии с пунктом 4 статьи 51 Закона Владимирской области от 24 ноября 2000 года № 82-ОЗ "О бюджетном процессе во Владимирской области" следующие дополнительные основания для внесения в 2022 году изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета в соответствии с решениями руководителя финансового органа Владимирской области без внесения изменений в настоящий Закон:

1) перераспределение в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на реализацию государственной программы Владимирской области, между главными распорядителями средств областного бюджета, разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах 10 процентов по данной государственной программе Владимирской области при условии сохранения в ней целевых показателей (индикаторов), в том числе в случае направления средств на реализацию мероприятий, имеющих приоритетное значение для жителей муниципальных образований и определяемых с учетом их мнения, осуществляемых в рамках реализации Закона Владимирской области от 9 февраля 2021 года № 12-ОЗ "Об отдельных вопросах в сфере регулирования отношений по реализации инициативных проектов, выдвигаемых для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из областного бюджета, во Владимирской области";

2) перераспределение в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете главному распорядителю средств областного бюджета по непрограммным направлениям деятельности на обеспечение выполнения функций государственных казенных учреждений, органов государственной власти Владимирской области, государственных органов Владимирской области, между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов при условии, что увеличение бюджетных ассигнований по соответствующей целевой статье и (или) виду расходов не превышает 10 процентов;

3) при поступлении в областной бюджет средств заказчиков документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, сверх объемов, утвержденных статьей 1 настоящего Закона, на сумму указанных поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования Департаменту природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области для осуществления целевых расходов;

4) при поступлении в областной бюджет безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц сверх объемов, утвержденных статьей 1 настоящего Закона, на сумму указанных поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования соответствующему главному распорядителю средств областного бюджета для осуществления целевых расходов;

5) при поступлении в областной бюджет неналоговых доходов от реализации газопроводов и объектов газового хозяйства сверх объемов, утвержденных статьей 1 настоящего Закона, на сумму указанных поступлений увеличиваются бюджетные ассигнования Департаменту жилищно-коммунального хозяйства Владимирской области на реализацию мероприятий по развитию отрасли жилищно-коммунального хозяйства;

6) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете главному распорядителю средств областного бюджета, в случае возврата в федеральный бюджет денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета;

7) изменение классификации расходов бюджетов, в том числе в связи с переходом с 2022 года на новую систему управления государственными программами Владимирской области;

8) перераспределение бюджетных ассигнований между видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете главному распорядителю средств областного бюджета на предоставление юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров (работ, услуг) грантов в форме субсидий на конкурсной основе;

9) перераспределение в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете по целевой статье "Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации" классификации расходов бюджетов, между разделами, подразделами и видами расходов классификации расходов бюджетов в случае изменения потребности в бюджетных ассигнованиях на предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Пенсионного фонда Российской Федерации на основании отчета Отделения Пенсионного Фонда Российской Федерации по Владимирской области о произведенных расходах, связанных с досрочным выходом на пенсию безработных граждан;

10) перераспределение в пределах общего объема бюджетных ассигнований между главными распорядителями средств областного бюджета в соответствии с правовыми актами администрации Владимирской области в случае изменения полномочий главных распорядителей средств областного бюджета.

3. Установить, что остатки средств областного бюджета на начало текущего финансового года:

1) в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени Владимирской области государственных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году, направляются на увеличение в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на указанные цели по оплате заключенных государственных контрактов;

2) в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на предоставление из областного бюджета местным бюджетам субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты, направляются в установленном финансовым органом Владимирской области порядке на увеличение бюджетных ассигнований на предоставление указанных межбюджетных трансфертов в размере, не превышающем с учетом уровня софинансирования остатка неиспользованных на начало текущего финансового года бюджетных ассигнований местного бюджета на оплату заключенных от имени муниципального образования муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, в случае, если они подлежали в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году.

Временно исполняющий обязанности Губернатора Владимирской области А.А.Авдеев







