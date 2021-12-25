Указ губернатора Владимирской области от 24 декабря 2021 года № 209 "О внесении изменений в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора области от 17.03.2020 № 38 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. Подпункт 5.3 пункта 5 изложить в следующей редакции:

"5.3, С 15.12.2021 деятельность предприятий общественного питания вне зависимости от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы в период с 1.00 часов до 6.00 часов, за исключением обслуживания навынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, доставки заказов. С 30.12.2021 данное ограничение не распространяется на предприятия общественного питания при условии допуска посетителей (потребителей услуг), имеющих действующий QR-код, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", подтверждающий наличие профилактической прививки от COVID-19 или перенесенное в последние 6 месяцев заболевание COVID-19 (далее -действующий QR-код), или на бумажном носителе сертификат профилактической прививки от COVID-19, или справку, подтверждающую, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, полученную в медицинской организации, оказывающей амбулаторно-поликлиническую помощь, по месту жительства гражданина (далее - справка), или отрицательный тест ПЦР (срок действия - не более 48 часов).".

1.2. Абзац 18 пункта 37 изложить в следующей редакции:

"Допускается деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания вне зависимости от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы при условии одновременного присутствия не более 50% посетителей от максимально возможного. С 30.12.2021 данное ограничение не распространяется на предприятия общественного питания при условии допуска посетителей (потребителей услуг), имеющих действующий QR-код, или на бумажном носителе сертификат профилактической прививки от COVID-19, или справку, или отрицательный тест ПЦР (срок действия - не более 48 часов).".

2. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора области А.А.Авдеев







