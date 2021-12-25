Указ губернатора Воронежской области от 24 декабря 2021 года № 226-у "О внесении изменений в указ губернатора Воронежской области от 13.05.2020 № 184-у"

Новости

В новогоднюю ночь из-за салюта будут перекрыты некоторые участки дорог Москвы 14:38
Глава Минздрава назвал главную ошибку заразившихся коронавирусом 13:29
В аэропортах Москвы задержано более 60 рейсов 13:28
Два новейших корабля Черноморского флота вошли в Средиземное море 13:15
Песков: Путин традиционно встретит Новый год с родными и близкими 13:03
В 2023 году для ВМФ начнут строить еще две подлодки "Борей-А" 12:08
Сочи представит на РИФ-2022 инвестпроекты на 100 миллиардов рублей 11:53
Роскомнадзор заблокировал сайт "ОВД-Инфо" 11:45
В Сирии беспилотники "Орион" более 40 раз применили против террористов 11:35
Оперштаб: В Москве выявлено 2714 новых случаев COVID-19 11:18
Самолет не смог вылететь из Тюмени в Ереван из-за проблем с двигателем 11:03
В Подмосковье за взятку задержали начальника пожарной лаборатории 10:55
В Литве на границе с Беларусью задержали мигрантов 10:35
В мире отменили 2200 авиарейсов из-за распространения штамма "омикрон" 09:53
Москвичей предупредили о продолжении снегопада и гололедице 09:41
В Южном военном округе 10 тысяч военных вернулись с полевых занятий 08:46
Новейший МС-21-300 с крылом из российских композитов совершил первый полет 08:25
Эксперт рассказал, как мошенники могут украсть деньги через мобильный банк 08:08
Песков: РФ хотела бы скорейшего ответа на предложения по безопасности 06:52
Байден и Харрис сдали отрицательные ПЦР-тесты после контакта с заболевшими 06:30
В Хабаровске экс-сотрудник минобороны получил свыше 8 лет за взятку 06:12
Якутские спасатели вылетели к застрявшей на автозимнике колонне 05:50
Терапевт назвал привычки, повышающие восприимчивость организма к COVID-19 05:30
В Бурятии сняли режим ЧС, введенный после пожара на ТЭЦ 05:26
В Северной Македонии впервые выявлен штамм "омикрон" 04:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
25 декабря 2021 г.

Указ губернатора Воронежской области от 24 декабря 2021 года № 226-у "О внесении изменений в указ губернатора Воронежской области от 13.05.2020 № 184-у"

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11.05.2020 № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", указом губернатора Воронежской области от 20.03.2020 № 113-у "О введении в Воронежской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Воронежской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" постановляю:

1. Внести в указ губернатора Воронежской области от 13.05.2020 № 184-у "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Воронежской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции указов губернатора Воронежской области от 20.05.2020 № 195-у, от 22.05.2020 № 202-у, от 29.05.2020 № 212-у, от 11.06.2020 № 243-у, от 19.06.2020 № 251-у, от 26.06.2020 № 265-у, от 30.06.2020 № 269-у, от 03.07.2020 № 273-у, от 07.07.2020 № 277-у, от 10.07.2020 № 280-у, от 16.07.2020 № 289-у, от 23.07.2020 № 300-у, от 31.07.2020 № 312-у, от 14.08.2020 № 335-у, от 20.08.2020 № 345-у, от 27.08.2020 № 355-у, от 21.09.2020 № 391-у, от 25.09.2020 № 406-у, от 09.10.2020 № 431-у, от 23.10.2020 № 443-у, от 06.11.2020 № 449-у, от 24.11.2020 № 464-у, от 26.11.2020 № 466-у, от 04.12.2020 № 475-у, от 26.12.2020 № 491-у, от 29.01.2021 № 15-у, от 12.02.2021 № 28-у, от 26.02.2021 № 34-у, от 04.03.2021 № 43-у, от 25.05.2021 № 93-у, от 22.06.2021 № 116-у, от 30.06.2021 № 123-у, от 12.07.2021 № 132-у, от 20.08.2021 № 159-у, от 08.10.2021 № 176-у, от 08.10.2021 № 177-у, от 10.10.2021 № 178-у, от 13.10.2021 № 179-у, от 22.10.2021 № 183-у, от 12.11.2021 № 199-у, от 26.11.2021 № 207-у, от 03.12.2021 № 211-у) следующие изменения:

1.1. В абзаце седьмом подпункта "г" пункта 2 цифры "50" заменить цифрами "75".

1.2. В абзаце первом пункта 41 слова "проведенного не позднее чем за 72 часа с момента исследования" заменить словами "срок действия которого составляет 48 часов от времени результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19)".

1.3. Абзац шестой пункта 8 признать утратившим силу.

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

Губернатор Воронежской области А.В.Гусев



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией