Указ главы Кабардино-Балкарской Республики от 21 декабря 2021 года № 134-УГ "О внесении изменений в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2020 г. № 19-УГ "О введении на территории Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCоV)"

1. Внести в Указ Главы Кабардино-Балкарской Республики от 18 марта 2020 г. № 19-УГ "О введении на территории Кабардино-Балкарской Республики режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" следующие изменения:

а) в абзаце шестом пункта 2 слова "за 72 часа" заменить словами "за 48 часов";

б) в пункте 2.2-1:

подпункт "б" изложить в следующей редакции:

"б) деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных, иных объектов общественного питания, а также нахождение посетителей в соответствующих помещениях в период с 06.00 до 23.00 часов, кроме случаев организации оказания услуг общественного питания указанными объектами:

при условии заполняемости залов в соответствующих объектах, не превышающей 75 процентов от их установленной вместимости;

на открытом воздухе на летних верандах и террасах стационарных объектов общественного питания, в помещениях организаций исключительно в отношении работников соответствующих организаций, а также при осуществлении торговли дистанционным способом и обслуживании на вынос (без посещения гражданами помещений объектов общественного питания);

расположенными в зонах фуд-кортов в торговых центрах, торгово-развлекательных комплексах, при реализации продукции на вынос и без предоставления посетителям посадочных мест;";

подпункты "г" и "д" признать утратившими силу;

в) в пункте 2.2-2:

в абзаце первом:

после слов "общественного питания" дополнить словами "(за исключением оказания ими услуг общественного питания на открытом воздухе на верандах и террасах, а также при осуществлении торговли дистанционным способом и обслуживании на вынос (без посещения гражданами помещений объектов общественного питания)";

слова "пассажирских канатных дорог (при использовании кабин канатных дорог)," исключить;

в абзаце четвертом слова "за 72 часа" заменить словами "за 48 часов";

г) в подпункте "а" пункта 6.2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"а) приостановить посещение соответствующих объектов, за исключением случаев посещения лиц, находящихся в указанных организациях, одним посетителем при условии представления им одного из документов (вместе с документом, удостоверяющим личность), подтверждающих:";

в абзаце пятом слова "за 72 часа" заменить словами "за 48 часов";

д) в абзаце первом пункта 6.4 слова "за 72 часа" заменить словами "за 48 часов".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Кабардино-Балкарской Республики К.Коков







