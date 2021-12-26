МВД: Электронные паспорта планируют начать выдавать в январе 2023 года

В России выдавать электронные паспорта планируют начать через год - в январе 2023-го. Об этом в эфире "Милицейской волны" рассказала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

Она, в частности, сообщила о том, что в настоящее время специалисты прорабатывают детальные требования к порядку выдачи и оформления электронных паспортов.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на Казакову, число выдаваемых паспортов нового образца - в виде пластиковой карты с электронным носителем информации - будет зависеть от желания граждан их получить.

Как ранее сообщала "РГ" со ссылкой Минцифры, замена бумажного паспорта на электронный не будет обязательной. Смарт-карта с чипом - более защищенный вариант, чем бумажный паспорт.