От COVID-19 умер озвучивавший Дамблдора актер Андрей Ярославцев

26 декабря на 65-м году жизни скончался советский, российский актер и прославленный артист дубляжа и озвучки Андрей Ярославцев. Печальную новость сообщил в социальных сетях коллега Ярославцева Дмитрий Череватенко.

"От ковида скончался Андрей Викторович Ярославцев. Андрей Викторович был легендарным актером театра и кино, мастером дубляжа. Вроде вот только совсем недавно снимали с Андреем новый выпуск, он делился своей житейской мудростью, а потом раз.. и человека нет. Кошмар…", - написал Дмитрий.

Ярославцев родился 6 августа 1957 года в Москве. В 78-м окончил Театральное училище имени Щукина. В том же году был принят в группу Театра имени Вахтангова где служил, с перерывом, до 2006-го.

На экранах дебютировал еще в 77-м - сыграл Андрея в мелодраме с Калягиным, Друбич и Прокловой "Смятение чувств". Далее - "Мелодия на два голоса", "Покажи себя", "Солнечный ветер", "Счастливая, Женька!" и другие картины.

За карьеру Ярославцев дублировал и озвучил героев более двухсот лент и сериалов - Оптимуса Прайма в "Трансформерах", Дамблдора в "Гарри Поттере", Гимли во "Властелине колец", на его счету "Хранители", "Кошмар на улице Вязов", "Миссия "Серенити", "Гладиатор", "Американский пирог", "Смертельное оружие", "Рокки".