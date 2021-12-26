В Туймазинском районе 33 автомобиля оказались в снежном плену. Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета Башкирии по ЧС.

Грузовые и легковые автомобили встали в заторе из-за сложных погодных условий на трассе М5 на участке дорог между селами Серафимовский и Николаевка Туймазинского района.

Для расчистки дороги на место прибыли из Туймазов два "КамАЗа" с ковшами и начали расчищать дорогу в сторону села Серафимовский к стоящему поперек дороги большегрузу.

Кроме того, заработал стационарный пункт обогрева - кафе "Ашхана" на 1301-м километре.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии из-за обильного снегопада и усиления ветра до 20 м/с на территории Республики Башкортостан распорядительными актами Упрдор "Приуралье" введены ограничения движения на участках автомобильных дорог общего пользования федерального значения М-5 "Урал" с 1281 по 1363 км, М-7 "Волга" с 1194 по 1230 км, 1305 по 1331 км, Р-240 "Уфа-Оренбург" Западный обход города Уфы с 0 по 27 км.

Также из-за снега и ветра частично нарушено электроснабжение на территории 16 муниципальных образований, в зоне отключения 107 населенных пунктов, где живут почти 28 тысяч человек. Восстанавливают электроснабжение 59 бригад.

Накануне ГУ МЧС по Башкирии предупреждало, что 26 декабря на территории республики местами ожидается усиление южного ветра до 20-25 м/c, метель, днем сильный снег. На дорогах снежные заносы, ухудшение видимости.