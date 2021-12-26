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26.12.2021 20:11
Рубрика: Культура

Московский архив Николая Рубцова перевезли в Тотьму

Текст: Татьяна Сухановская ("Российская газета", Вологда)
Российская газета - Федеральный выпуск № 294(8645)
Московский архив Николая Рубцова, долгое время "живший" в сыром подвале, наконец-то нашел надежное пристанище - он полностью передан Тотемскому музейному объединению Вологодской области. Напомним, в него входит единственный в России музей поэта в селе Никольском.

А ведь еще десять лет назад рубцовских музеев в стране было два, причем второй размещался в столице - в центральной библиотеке Юго-Западного округа. Его создавала москвичка Майя Полетова:

Фото: Тотемское музейное объединение
На Вологодчине готовится к открытию музей одного стихотворения Рубцова

- Майя Андреевна была заслуженным врачом. И не только - у нее есть исследования на тему войны в Клинском районе Подмосковья, Куликовской битвы. Уникальный человек - о ней самой нужно книги писать. Человек легенда, человек эпоха, - рассказала "Российской газете" дочь Николая Михайловича Елена Рубцова.

Очарованная рубцовскими стихами, детский доктор за два десятка лет побывала во всех местах, связанных с поэтом. Собрала его личные вещи, рукописи. Музей в Москве удалось открыть в 2003 году, и россияне, словно паломники, тянулись к автору "Звезды полей" со всей страны. Но восемь лет назад здание библиотеки пришлось передать законному владельцу, а так как государственного статуса у музея не было, начались его скитания:

- Если бы фонд музея был зачислен в госфонд, просто так выбросить его куда попало было бы нельзя - пришлось бы как минимум передать другой аналогичной организации, например Гослитмузею. Но вещи были свезены в другую библиотеку, имени Барто, и там находились в подвале в абсолютно ненадлежащем состоянии, - рассказал "Российской газете" директор Тотемского музейного объединения Алексей Новоселов.

В огромной Москве места музею Николая Рубцова, к сожалению, так и не нашлось

В итоге в огромной Москве места музею "блистательной надежды русской поэзии", как называл Рубцова Федор Абрамов, так и не нашлось. Хотя вопрос обсуждался даже в Госдуме...

Тем временем реликвии из подвала надо было срочно спасать, и в августе 2018-го Майя Полетова предложила передать архив Тотемскому музейному объединению. "Мы тут же выехали из Тотьмы на машине, предоставленной нам администрацией района. Провели ужасный день в библиотеке имени Барто: музей находился в подвале, в пыли, один раз прорвало трубы, и его затопило вместе со всем содержимым", - рассказал "РГ" Алексей Новоселов.

Эвакуация (другого слова не подобрать) проходила в несколько этапов, в итоге в Тотьму удалось вывезти шляпу Рубцова, пепельницу, которой он пользовался, камень-талисман, подаренный поэтом его другу Валерию Аушеву, туесок, с которым он ходил в Никольском, литеры и краску, использовавшиеся при печати первого машинописного сборника "Волны и скалы".

Вологодскому музею переданы также люлька-зыбка и гармонь из села Никольского. И только автографы поэта были отправлены не в Тотьму, а в Государственный исторический музей Москвы.

Фото: Из архива Елены Рубцовой
Дочь Николая Рубцова написала повесть о детстве отца

Летом 2021 года Майя Полетова скончалась, а дочери решили продать ее квартиру. Но в ней были остатки музея, в том числе личный архив хозяйки:

- Сотни книг, газет, аудио- и видеокассет, дисков, писем, воспоминаний о Рубцове потомки предложили забрать также нам - мы не отказали. Сейчас архив находится в краеведческом музее Тотьмы. Со всем этим еще предстоит разбираться, - отметил директор музейного объединения.

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