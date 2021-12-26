В Ленобласти 90-летняя пенсионерка 8,5 часов провела в застрявшем лифте

Следственный комитет по Ленинградской области выясняет обстоятельства, при которых в Колтушах в многоквартирном доме пожилая женщина провела в лифте 8,5 часов.

Как сообщают в ведомстве, по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

О ЧП рассказали в социальных сетях родственники 90-летней женщины. Пенсионерка застряла в одном из лифтов многоэтажки накануне около 13.50 и немедленно обратилась в диспетчеру, нажав на специальную кнопку. Диспетчер заявила, что сигнал зафиксирован. Но помощь не приходила. Пожилая женщина еще раз позвала на помощь. Ее попросили подождать.

Пенсионерку освободили лишь в 22.20. Под вечер, как рассказала сама пожилая женщина в своем видеообращении, диспетчер стала раздражаться на просьбы жительницы оперативнее прислать ремонтную бригаду. За время нахождения в замкнутом пространстве у пожилой женщины сильно поднялось давление.

Родственники и пользователи соцсетей осудили поведение сотрудников управляющей компании. Пока пенсионерка была в лифте, близкие, потерявшие с ней связь, обратились за помощью в поисковые отряды, добровольцы даже начали прочесывать кварталы в поисках пропавшей.