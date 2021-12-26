Перебои с водой вследствие аварии затронули две тысячи сочинцев

В воскресенье, 26 ноября, в Сочи на магистральной сети в районе пансионата "Электроника" произошел порыв водовода диаметром 500 миллиметров. Труба снабжает водой около двух тысяч горожан. Рабочие проводят аварийные работы, сообщается в Instagram-аккаунте сочинского "Водоканала".

- Специализированные бригады водоканала Сочи проводят работы по устранению крупной течи на магистральной сети. На Новороссийском шоссе, в районе пансионата Электроника, обнаружен порыв водовода, который снабжает ресурсом более двух тысяч жителей района, - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что во время восстановительных работ у абонентов на 21 улице могут случаться перебои с водоснабжением. При этом о полном отключении воды не говорится. Ремонт трубы специалисты планируют завершить к 17:00.