В Ростовской области в ДТП погибли три человека

Жизнь трех человек унесла авария, произошедшая в Миллеровском районе Ростовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона. Микроавтобус и грузовик столкнулись на трассе.

Помимо трех погибших, в ДТП пострадали еще четыре человека. Причины происшествия уточняются. Назначен ряд экспертиз, в том числе трассологическая. Не исключено, что виной всему стали погодные условия.

Ранее в субботу из-за погодных условий в Ростовской области ввели ограничения движения общественного транспорта в ряде районов. В регионе неустойчивая погода, наблюдаются отрицательные температуры, а также осадки в виде дождя и снега.