Сенатор назвал хорошим сигналом предложение НАТО о консультациях с РФ

НАТО могут провести консультации с Россией, чтобы обсудить предложенные Москвой гарантия безопасности. Так считает член международного комитета Совфеда Сергей Цеков.

"То, что НАТО намерена провести консультации с Россией не откладывая, это хороший сигнал", - также заявил он РИА Новости. По мнению Цекова, такие переговоры важны для всех. Потому что это касается вопросов обеспечения безопасности не только России, но и прежде всего для НАТО, для Европы, отметил он. Цеков уверен, что именно поэтому Запад не будет откладывать консультации с Россией.