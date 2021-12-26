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Трое из семи участников группы BTS заразились COVID-19 в США

Новости
    26.12.2021, 10:47
Текст:   Олег Усков
Фото: AP Photo/ Chris Pizzello Фото: AP Photo/ Chris Pizzello
Фото: AP Photo/ Chris Pizzello

Трое членов сверхпопулярного южнокорейского проекта BTS сдали тесты на COVID после того, как вернулись с концертов в США. Результат оказался положительным.

Согласно уточнению NBC, вирус выявлен у рэпера, лидера коллектива, продюсера и автора песен Сюги, рэпера RM и вокалиста Чина.

Отмечено, что тесты были получены в субботу - после возвращения группы в Корею с ее первых американских "пандемических" шоу. Информацию подтвердили в компании, управляющей делами коллектива.

Музыканты вакцинированы, поэтому заболевание у них протекает в легкой форме, заверили поклонников.

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