Трое из семи участников группы BTS заразились COVID-19 в США

Трое членов сверхпопулярного южнокорейского проекта BTS сдали тесты на COVID после того, как вернулись с концертов в США. Результат оказался положительным.

Согласно уточнению NBC, вирус выявлен у рэпера, лидера коллектива, продюсера и автора песен Сюги, рэпера RM и вокалиста Чина.

Отмечено, что тесты были получены в субботу - после возвращения группы в Корею с ее первых американских "пандемических" шоу. Информацию подтвердили в компании, управляющей делами коллектива.

Музыканты вакцинированы, поэтому заболевание у них протекает в легкой форме, заверили поклонников.