Умерла певица Ванда Янг из группы Marvelettes

В Мичигане в возрасте 78 лет скончалась американская певица Ванда Янг, участница проекта Marvelettes, прославленного песней Please Mr. Postman.

По словам дочери артистки, Янг отошла 15 декабря из-за осложнений хронической болезни легких, передает Deadline.

Wanda Young of the legendary Motown group The Marvelettes has died.



She was 78. 🕊https://t.co/xLxYvRzRN0 pic.twitter.com/1naRICRTlp — Okayplayer (@okayplayer) December 21, 2021

Янг присоединилась к Marvelettes когда они подписали контракт со знаковой этикеткой Motown, и первая же их песня на лейбле стала бешеным хитом, в 1961-м заняв первые места и в R&B-чарте, и в общей "горячей сотне" синглов Billboard. Please Mr. Postman далее перепевали неисчислимое количество раз, в том числе "битлы".

Непосредственно в Please Mr. Postman Янг не пела, но ее голос есть на So Long, Baby со второй стороны оригинального сингла.

В начале 70-х артистка занялась сольной карьерой (безуспешно), а после и вовсе ушла из шоу-бизнеса, обуреваемая алкоголизмом и прочими злоупотреблениями.