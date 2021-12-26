В ряде стран мира зафиксированы рекорды заражений COVID-19 из-за омикрон-варианта.

Коронавирус продолжает стремительно распространяться в Австралии, по всей стране выявлено 6618 случаев инфицирования. При этом в штате Новый Южный Уэльс зарегистрировано рекордное количество случаев заболевания - 6394. Министр здравоохранения штата, сославшись на нехватку медиков из-за увольнений персонала и большого количества заболевших, предупредил, что "все жители штата, вероятно, будут инфицированы омикрон-вариантом".

В штате Южная Австралия были ужесточены ограничения, чтобы остановить распространение омикрон-варианта после рекордного ежедневного числа случаев. С полуночи воскресенья в тренажерных залах снова установлено правило "один человек на семь метров", в заведениях сферы гостеприимства также введены ограничения по плотности. Одному человеку на четыре квадратных метра разрешено обедать в помещении, а одному человеку на два квадратных метра будет разрешен прием пищи и напитков на открытом воздухе. Очереди в центрах вакцинации в выходные наблюдались во многих городах и штатах Австралии, а некоторые из них достигли своей пропускной способности до открытия в День подарков, празднуемого на следующий день после Рождества, сообщает 9 News.

Тем временем неприятный инцидент произошел в лаборатории больницы в Сиднее. Клиника была вынуждена принести извинения после того, как ложно сообщила 400 людям, что в субботу у них был зафиксирован отрицательный результат на COVID-19, хотя их тесты были положительными.

В субботу во Франции был зарегистрирован рекордный показатель - 104 611 случаев заражения COVID-19, что впервые с начала пандемии превысило порог в 100 тысяч инфицированных. Власти Италии заявили о третьем подряд ежедневном рекорде случаев COVID-19 на Рождество, сообщает Reuters. Министерство здравоохранения Италии уточнило, что число новых случаев заболевания достигло 54 762 по сравнению с 50 599 днем ​​ранее.

Рекордные случаи COVID-19 зарегистрированы в Ирландии, где власти вводят строгие ограничения для сдерживания вспышек инфицирования. Местная передача инфекции растет в Китае. Власти провинции Сиань разрешили только одному члену семьи покидать свой дом в случае необходимости каждые два дня. В Китае зарегистрировано 206 случаев заболевания - это самый активный дневной рост за 21 месяц.

Тысячи отмененных авиарейсов привели к хаосу в расписании рождественских путешествий. Больше всего пострадали китайские и американские авиакомпании. Четверть отмененных рейсов приходятся на Соединенные Штаты. В воскресенье было аннулировано более 1500 рейсов по всему миру, что принесло еще больше проблем путешественникам, которые запланировали поездки в праздничный период. Согласно веб-сайту отслеживания данных FlightAware, за последние три дня в мире было отменено 5900 рейсов. Дальнейшие сбои ожидаются в понедельник, сообщает ВВС. В авиакомпаниях заявили, что отмена рейсов является результатом положительных результатов тестирования экипажей авиакомпаний или их принуждения к самоизоляции.

Новые меры в отношении COVID-19 в Англии могут быть введены до конца марта. В своих рекомендациях члены научного совета при британском правительстве советуют премьер-министру Борису Джонсону ввести запрет на общение с другим домохозяйством в помещении и вернуться к правилу шести на открытом воздухе в соответствии с действующими ограничениями "Шага 2", которые были приняты в Англии в начале этого года, сообщает The Guardian. В субботу в центрах вакцинации в Англии стояли длинные очереди лиц, желающих сделать прививку от COVID-19 или пройти ревакцинацию. Министр здравоохранения Саджид Джавид призвал людей "сделать бустер частью своего Рождества в этом году". Пункты вакцинации были организованы в аптеках и на открытом воздухе. Несмотря на то, что Национальная служба здравоохранения Британии стремится вакцинировать как можно больше людей, количество подтвержденных инфекций на прошлой неделе в Альбионе превысило 100 тысяч случаев в день, впервые во время пандемии.

Омикрон-вариант стал доминирующим штаммом в Португалии, составив почти две трети случаев со среды. Школы, бары и клубы в этой стране закрыты до 10 января.