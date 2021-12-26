Во Франции впервые выявили более 100 тысяч случаев COVID-19 за сутки

За минувшие сутки во Франции коронавирус выявили у 105 тысяч человек. Это очередной рекорд. Предыдущий был зафиксирован 24 декабря - 94 120 инфицированных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения республики.

Стоит напомнить, что в конце ноября в стране ввели новые ограничительные меры. Срок действия ПЦР-теста сократили с 72 до 24 часов. А в общественных местах снова стали обязательны защитные маски. В ресторанах и театрах средства индивидуальной защиты должны быть даже у тех, кто сделал прививку от COVID-19. Полный курс вакцинации от коронавируса прошли 77 процентов жителей Франции.

Ранее в правительстве республики заявили, что из-за штамма "омикрон" ситуация стремительно ухудшается, она близка к критической. Речь идет уже о пятой волне COVID-19.