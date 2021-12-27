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27.12.2021 15:00

Arzamas и ГК РЕГИОН рассказали о выдающихся математиках XX века

Просветительский проект Arzamas выпустил новый курс о выдающихся математиках XX века. Текстовые материалы доступны на сайте проекта, а также в аудио формате в приложении "Радио Arzamas". Курс включает в себя шесть историй о выдающихся отечественных математиках, рассказанных их учениками. Проект создан совместно с группой компаний РЕГИОН в рамках новой стипендиальной программы Сергея Сударикова для аспирантов кафедры аэромеханики и газовой динамики мехмата МГУ.

Ректор Независимого московского университета Юлий Ильяшенко рассказывает про Ивана Петровского, первого декана мехмата, а затем - ректора МГУ, который сделал десять тысяч добрых дел. Заслуженный профессор МГУ Владимир Тихомиров рассказывает про Андрея Колмогорова, одного из величайших математиков XX века, который любил ходить на лыжах голым по пояс. Главный научный сотрудник Института проблем передачи информации РАН Михаил Цфасман рассказывает про Юрия Манина, который занимался алгебраической геометрией и средневековой французской литературой, а в начале 1990-х платил прохожим за идеи на Арбате. Профессор Независимого московского университета Алексей Сосинский рассказывает про Людмилу Келдыш, которая поразила своими достижениями Колмогорова и защищала от репрессий коллег в 1930-е и 1960-е. Главный научный сотрудник Института проблем управления РАН Иосиф Красильщик рассказывает об Александре Виноградове, который был одним из главных нонконформистов отечественной математики и основал Институт Шредингера в Вене.

Проект был реализован при поддержке Сергея Сударикова - предпринимателя и мецената, выпускника мехмата МГУ, владельца ГК РЕГИОН, инвестора концерна "РОССИУМ". Осенью 2021 года Судариков учредил премию для аспирантов мехмата МГУ. На кафедре был объявлен открытый конкурс для аспирантов всех годов обучения. Основным критерием присуждения и последующего продления стипендии являлись научные достижения соискателя, которые должны быть подтверждены публикациями в ведущих международных научных журналах. Первыми стипендиатами стали два аспиранта кафедры аэромеханики и газовой динамики механико-математического факультета МГУ.

Пресс-релиз предоставлен ГК "РЕГИОН"

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