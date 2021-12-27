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27 декабря 2021 г.

Постановление правительства Астраханской области от 23 декабря 2021 года № 637-П "О внесении изменения в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П"

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом" Правительство Астраханской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Астраханской области от 04.04.2020 № 148-П "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Астраханской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" изменение, заменив в абзаце пятнадцатом пункта 3 постановления слова "не менее 200 исследований на 100 тысяч населения (среднесуточно за 7 календарных дней)" словами "в размере, определенном постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации".

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Астраханской области И.Ю.Бабушкин



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