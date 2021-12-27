Бельгия закроет свои АЭС в 2025 году

Отмечается, что в настоящее время в стране действуют две АЭС, на которых в общей сложности установлены семь атомных реакторов. За их закрытие активно выступала партия "зеленых". Они настаивали на том, чтобы правительство придерживалось закона, принятого еще в 2003 году, который создал предпосылки для отказа Брюсселя от атомной энергетики.

Вместе с тем власти планируют инвестировать примерно 100 млн евро в передовые ядерные технологии. Отмечается, что речь идет о разработке модульных атомных реакторов.