БМП Б-19 планируют принять на вооружение в ближайшее время

Он напомнил, что в ходе совместных стратегических учений Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Беларусь "Запад-2021" впервые был задействован мотострелковый взвод, вооруженный тремя такими БМП.

Их особенностью является применение боевого модуля "Эпоха" с 57-мм автоматической пушкой, дающей возможность эффективно вести борьбу с различными образцами легкобронированной техники, а также с живой силой, имеющей средства индивидуальной бронезащиты и укрывающейся в складках местности.

Также модуль имеет два комплекса управляемого вооружения - "Корнет" и "Булат". Первый гарантированно поражает танки, другие высокозащищенные объекты, а также вертолеты на значительных расстояниях.

Второй предназначен для уничтожения среднезащищенных целей, применение по которым ПТРК "Корнет" из-за ограниченного боекомплекта не оправдано.

"Новая БМП Б-19 по огневым возможностям значительно превосходит существующие отечественные БМП-2 и БМП-3 и не имеет аналогов в мире", - отметил главнокомандующий Сухопутными войсками.